Zľavy first moment využívajú ľudia najmä na kúpu rodinnej dovolenky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Kúpa letnej dovolenky v zľavách first moment je medzi slovenskými turistami obľúbená. V tomto roku si už takto kúpilo alebo to plánuje urobiť 62 % ľudí na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu nákupného spoločenstva Cashback World, ktorý sa uskutočnil v januári tohto roku na vzorke 1040 respondentov.Dovolenku kúpenú v zľave first moment pritom využívajú ľudia predovšetkým na kúpu rodinnej dovolenky. V prieskume to potvrdilo 68 % respondentov. Dôvodom sú podľa nich nielen zľavy pre deti, ale aj širšie možnosti výberu termínu, destinácie, ubytovania a aj jeho vybavenia.Opýtaní v prieskume tiež určili najobľúbenejšie destinácie letnej dovolenky v roku 2018. Tradične najviac respondentov, a teda 22 %, tento rok vycestuje v rámci dovolenky first moment do Chorvátska. Obľúbené sú aj tradičné stredomorské destinácie, napríklad Grécko a Taliansko, ktoré označilo 13 % respondentov. Medzi ďalšie plánované destinácie patrí Turecko, Bulharsko, Egypt či Španielsko a Cyprus.Okrem toho, v rámci zliav first moment si ľudia kupujú aj pobyt na Slovensku. Tohtoročnú letnú dovolenku plánuje stráviť v domovine 12 % opýtaných.