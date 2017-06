Zle použitá klimatizácia v budove či aute môže zdravotne poškodiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 7. júna (TASR) - Zle nastavená klimatizácia v domoch či na pracovisku môže v horúčavách spôsobiť zdravotné problémy. Hrozí prechladnutie, angínové bolesti v krku, bolesti hlavy, chrbtice, kĺbov, v niektorých prípadoch až astmatický záchvat.Chladný vzduch by nemal smerovať priamo do tváre, inak môže dôjsť k opakovaným zápalom očí, uší, bolesti zubov či trojklanného nervu, varuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by preto podľa hygienikov nemal byť väčší ako päť až sedem stupňov Celzia.povedal Michal Jajcaj z ÚVZ SR. Radí preto chvíľu ostať v neklimatizovanom priestore (napríklad na chodbe).zdôraznil Jajcaj. Šok pre telo sa dá zmierniť i vypitím nie príliš chladného nápoja pred odchodom.V aute takisto platia pravidlá pre používanie klimatizácie. Treba ju púšťať na desať až 15 minút za hodinu. Prúd chladného vzduchu by nemal smerovať priamo na ľudí v aute.povedal Jajcaj. Vo vozidle takisto platí maximálny teplotný rozdiel päť až sedem stupňov Celziaupozornil.Správnym nastavením klimatizácie používateľ ešte nemá vyhraté. Treba ju i udržiavať v čistote, v opačnom prípade sa z nej stáva. Čisté musia byť klimatizačná jednotka, filtre a vzduchové prieduchy. "uviedol Jajcaj.Starať sa treba aj o klimatizáciu v aute. Okolo výparníka sa totiž kondenzuje voda, Jajcaj ju označil za živnú pôdu pre plesne.dodal.