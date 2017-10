Zlín odohrá skupinovú fázu Európskej ligy v Olomouci

Na archívnej snímke sú brankár Zlína Aleš Kořínek (vľavo), slovenský záložník v drese Zlína Róbert Matejov (uprostred) a nigerijský útočník Trenčína Adi Fanendo. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Olomouc 20. októbra (TASR) - Futbalisti FC Zlín hrajú v tejto sezóne premiérovo skupinovú fázu Európskej ligy UEFA a predsa ju neprivítajú vo svojom meste. Domáce stretnutia musia pre nespôsobilý štadión absolvovať v približne 60 kilometrov vzdialenom Olomouci. Práve Andrův štadión je však miesto, kde si vybojovali účasť v druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.V máji tohto roka tam vo finále Českého pohára zdolali Opavu 1:0 a kvalifikovali sa priamo do skupinovej časti 2017/2018, v ktorej im žreb prisúdil FC Kodaň, Lokomotiv Moskva a Šeriff Tiraspoľ. Dostali sa vďaka tomu tiež do prvého ročníka Československého pohára a dosiahli ďalšiu trofej po triumfe nad bratislavským Slovanom. Dánsky súper prilákal vo štvrtok viac než 6200 priaznivcov vrátane naplneného sektora hostí. "povedal Róbert Matejov.Slovák prestúpil v roku 2012 ešte do druholigového Zlína, momentálne s ním prežíva zlaté futbalové časy:Matejov sedel počas štvrtkového stretnutia F-skupiny s úradujúcim dánskym majstrom (1:1) na lavičke náhradníkov, zatiaľ čo jeho krajania so skúsenosťami z reprezentačného áčka, resp. dvadsaťjednotky Ján Greguš i Denis Vavro odohrali v drese hostí celý zápas. Zlín strelil svoj úvodný gól v hlavnej fáze EL, jeho autorom sa stal Dame Diop zo Senegalu.Arbitri z Rakúska pozastavili duel tretieho kole po vyše 70 minútach hry pre hustú hmlu, ktorá zahalila trávnik. Po asi dvadsaťminútovej pauze sa pokračovalo v náročných podmienkach, na ihrisku dokonca chvíľu nebadane bola druhá lopta, až pokým ju jeden z usporiadateľov rovnako nepozorovane neodpratal.uviedol Matejov. On ani Greguš s Vavrom si za kariéru nespomenuli na prerušenie pre takúto hustú hmlu.povedal Greguš, ktorý sa vrátil na štadión, kde v roku 2009 debutoval za Ostravu v najvyššej českej súťaži. Zato pre rodáka z neďalekého Přerova a bývalého brankára olomouckej Sigmy Zdeňka Zlámala nebola hmla nič novéuviedol brankár Zlína.Nejasná je po polovici skupinovej časti tiež situácia v F-skupine. Lokomotiv ju vedie s piatimi bodmi, Kodaň aj Tiraspoľ nazbierali tri a Zlín si pripísal dva.dodal Matejov. V dánskej metropole sa hrá 2. novembra.