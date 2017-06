Zlín získal Superpohár, nad Slovanom uspel v rozstrele z 11 metrov

Hráči Slovana Bratislava, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Česko-slovenský Superpohár 2017



Fastav Zlín - Slovan Bratislava 1:1 (0:1), 6:5 rozstrel z 11 m



Góly: 88. Beauguel (z 11 m) - 18. Matejov (vlastný), ŽK: Bartošák - Sekulič, Savičevič, Mareš. Rozhodovali: Proske - Pelikán, Paták



rozstrel z 11 m: Vittek - 1:0, Matejov - 1:1, Hološko - 2:1, Fantiš - nedal, Rundič - nedal, Hnaníček - 2:2, de Kamps - 3:2, Traore - 3:3, Savičevič - 4:3, Džafič - 4:4, Oršula - 5:4, Pazdera - 5:5, Sekulič - nedal, Beauguel - 5:6



zostavy a striedania:



Zlín: Dostál - Pazdera, Bačo, Gajič, Matejov - Bartolomeu (60. Džafič), Hnaníček, Traoré, Štípek (46. Bartošák) - Holík (79. Fantič), Beauguel



Slovan: Greif - Sekulič, Saláta, Rundič, Kubík - Kóňa, Savičevič - Schet (67. Oršula), Soumah (52. de Kamps), Hološko - Mareš (86. Vittek)



hlasy po zápase (zdroj: ČT Šport)



Ivan Vukomanovič, tréner Slovana: "Je to futbal. Ale my musíme hrať celý zápas tak ako v prvom polčase. Mrzí ma to, lebo teraz vidím našich chlapcov smutných. Soumah sa zranil, musel v druhom polčase striedať. Už sa musíme koncentrovať na zápas Európskej ligy v Jerevane. Taký je futbal, taký je život. Súperovi za fair play zápas gratulujem k víťazstvu."



Bohumil Páník, tréner Zlína: "Prvý polčas sme sa museli rozkukať, Slovan bol lepší, my sme boli zakríknutí. Som rád, že v druhom polčase sme zlepšili hru a na konci vyrovnali. A potom to už bola lotéria v penaltách."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Uherské Hradiště 23. júna (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava v piatok podľahli v súboji o Česko-slovenský Superpohár Fastavu Zlín až v rozstrele z 11 m 5:6. V riadnom hracom čase sa súboj skončil 1:1.Na Mestskom štadióne Miroslava Valenty v Uherskom Hradišti si v 18. minúte strelil vlastný gól slovenský obranca "obuvníkov" Róbert Matejov, v 88. minúte z penalty vyrovnal francúzsky útočník Zlína Jean-David Beauguel. "Belasí" neuspeli v rozstrele, keď nedali ich pokusy legionári Milan Rundič a Boris Sekulič, na strane Zlína zlyhal len Antonín Fantič.Prvýkrát od rozdelenia Československa sa odohral zápas o Česko-slovenský futbalový Superpohár medzi čerstvými víťazmi domácich pohárových súťaží. Slovan Bratislava triumfoval v Slovnaft Cupe, Zlín v českom MOL Cupe.Zverenci srbského trénera Ivana Vukomanoviča už budúci týždeň odohrajú prvý duel 1. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 na štadióne arménskeho Pjuniku Jerevan. Zlín má istú účasť v skupine EL.Na hráčoch Zlína bolo spočiatku vidieť, že letnú prípravu začali len v pondelok. Slovanisti boli kombinačnejší, viac držali loptu a hrali kolmejšie. Skóre otvorili v 18. minúte po peknej krídelnej akcii. Kubík si zbehol z ľavej strany, presnú prihrávku do ohňa Soumah prenechal Marešovi, ktorého strelu tesne pred brankárom nešťastne usmernil do vlastnej siete Matejov. Aj v ďalšom priebehu mal väčšie šance slovenský zástupca, Soumah a Mareš ale vo výborných pozíciách neuspeli.Hneď na začiatku druhého dejstva sa dostal do veľkej príležitosti striedajúci Bartošák, ale nevyrovnal, keď dlhý a výborný center z pravej strany na vzdialenjšiu žrď napálil len do bočnej siete. Výkon Slovana už nebol taký dominantný, Zlín sa snažil s výsledkom niečo urobiť, ale nedarilo sa mu. Slovan mohol rozhodnúť v 84. minúte, Savičevič sa po akcii Oršulu s Marešom dostal do zakončenia do prázdnej brány, ale loptu v poslednej chvíli do bezpečia odkopol kapitán Zlína Pazdera.Slovenský vicemajster pykal o pár minút, strela Džafiča trafila v šestnástke do ruky Rundiča a kopala sa penalta, ktorú Beauguel bez problémov premenil a vyrovnal. Nepredlžovalo sa, duel dospel do penaltového rozuzlenia, v ktorom mali v siedmich sériách pevnejšie nervy Zlínčania.