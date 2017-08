Zlínske múzeum oslavuje 70. výročie putovania Hanzelku a Zikmunda

Múzeum. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Zlín 22. augusta (TASR) – Múzeum juhovýchodnej Moravy v Zlíne si v tomto roku pripomína 70. výročie začiatku cestovateľského putovania po svete legendárnou dvojicou Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Najslávnejší českí cestovatelia zanechali po sebe množstvo dokumentov, ktoré venovali práve tomuto múzeu.uviedla pre TASR vedúca archívu Magdalena Preiningerová.Cestovateľská expozícia je aj v Zlínskom múzeu. Tam pribudli nové osobné dokumenty a časti výstroja, ktoré mali na začiatku (22.4.1947) obaja účastníci niekoľkoročnej expedície, tiež potvrdenia z hotelov, lodné cestovné lístky a iné predmety. Pre návštevníkov sú k dispozícii stereoskopy – prístroje na prehliadku stereozáberov, ktoré nafotografovali počas druhej cesty okolo sveta.dodala Preiningerová.Zároveň potvrdila, že obaja mladí absolventi pražskej vysokej školy išli do sveta ako obchodní zástupcovia. Ich poslanie bolo prezentovať auto Tatra 87 a ďalšie československé výrobky i mapovať možné zahraničné obchodné trhy v zmenenom období po druhej svetovej vojne. Mali tiež dohodnuté reportáže do rozhlasu, časopisov aj filmovanie.zdôvodnila Preiningerová.Jiří Hanzelka (1920-2003) a Miroslav Zikmund (1919) absolvovali cestu po Európe, Afrike, Južnej a Strednej Amerike (1947-1950) a neskôr cez Áziu, Austráliu a Oceániu (1959-1964). Pravdepodobne boli prví, ktorí prešli autom Núbijskú púšť, navštívili krajinu za polárnym kruhom a mnohé iné nepoznané lokality, precestovali aj celý Sovietsky zväz z východu na západ. Okrem reportáží v rozhlase napísali stovky správ a viaceré knihy. Niektoré z nich boli oficiálne zverejnené až po roku 1989. Napríkladbola pravdivým obrazom o stave sovietskej spoločnosti a spôsobila veľké znepokojenie komunistov v ČSSR aj ZSSR a dostala sa do trezoru. Vedenie strany nesúhlasilo ani s ich zapojením sa do Pražskej jari, keď vyhlásili, že august 1968 nebol bratskou pomocou, ale rovnakou okupáciou, ako bola nacistická. Potom sa život a práca oboch cestovateľov na dve desaťročia dostali na index.