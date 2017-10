Zlodej okradol starenku pri predaji umelých kvetov a vencov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Streda nad Bodrogom 30. októbra (TASR) – Ďalší prípad okradnutia dôverčivých dôchodcov zaznamenala polícia v Košickom kraji, tentoraz v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. Dvojica podvodníkov na to koncom minulého týždňa použila zámienku predaja umelých kvetov a vencov. Informovala o tom v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.Zlodeji prišli na vozidle zn. Renault s maďarským evidenčným číslom a zazvonili pri vchodových dverách rodinného domu. Otvorila im 76-ročná dôchodkyňa, ktorá pozvala oboch mužov do domu.uviedla Mésarová.Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje občanov, aby neotvárali cudzím ľuďom a za žiadnych okolností ich nevpúšťali do svojich príbytkov, a to ani pod zámienkou smädu či potreby navštíviť toaletu. K úsporám seniorov alebo k ich cennostiam sa páchatelia snažia dostať rôznymi spôsobmi, dôchodcov kontaktujú pod zámienkou predaja rôzneho tovaru alebo s ponukou služieb. Polícia radí v žiadnom prípade nevyberať peniaze alebo cennosti v prítomnosti neznámych osôb. V prípade podozrenia zo spáchania podvodu alebo krádeže alebo pri návšteve neznámych podozrivých osôb by občania mali ihneď kontaktovať políciu na známom čísle 158.