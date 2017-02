Zlodej otvorom v streche ukradol elektroniku, potom vytopilo predajňu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Polícia pátra po páchateľovi, ktorý v nočných hodinách z 5.2. na 6.2. vnikol do predajne s elektronikou na Púchovskej ulici a odcudzil odtiaľ 29 notebookov a štyri televízory v celkovej hodnote 15.108 eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až desať rokov.Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania, páchateľ vnikol do predajne cez otvor, ktorý si vytvoril na streche. Týmto zároveň došlo k zatečeniu dažďovej vody do vnútorných priestorov predajne a následnému poškodeniu viacerých kusov elektroniky.dodal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Policajný vyšetrovateľ začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže spáchaného závažnejším spôsobom v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci.