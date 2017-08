Zlodeji vykrádajú autá pri štiavnických jazerách

Ilustračná snímka Foto: TASR - polícia Foto: TASR - polícia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 3. augusta (TASR) - Polícia eviduje v týchto dňoch v okresoch Banská Štiavnica a Lučenec viacero prípadov vlámačiek do motorových vozidiel, parkujúcich pri jazerách, ale aj krádež vecí z auta bez jeho poškodenia.V utorok 1. augusta v čase od 18.00 h do 19.30 h otvoril zlodej bez poškodenia uzamknuté vozidlo Škoda Octavia, ktoré bolo zaparkované v blízkosti jazera Klinger v Banskej Štiavnici.uviedla pre TASR banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.V ten istý deň, v čase od 13.30 h do 14.50 h rozbil zlodej zadné okno na dverách motorového vozidla BMW, ktoré bolo zaparkované pri jazere Klinger v Banskej Štiavnici. Z vozidla ukradol koženú príručnú tašku, čím majiteľovi z Nitry vznikla celková škoda odhadnutá na 1150 eur.Ešte v júni (26.6.) v čase od 13.45 h do 14.10 h sa zlodej nezisteným spôsobom dostal do uzamknutého auta Audi A4, ktoré bolo zaparkované pri Belianskom jazere v okrese Banská Štiavnica.uviedla hovorkyňa.Ďalšia krádež bola nahlásená 18. júla, keď v čase od 15.45 h do 17.00 h zlodej rozbil okno na zadných dverách vozidla Škoda Octavia, ktoré bolo zaparkované v blízkosti jazera Klinger v Banskej Štiavnici. Z vozidla ukradol prenosnú autochladničku, ruksak a peňaženku s dokladmi. Majiteľom z Belgicka vznikla škoda odhadnutá na 650 eur.V nedeľu 30. júla v čase od 14.30 h do 18.20 h v rekreačnej oblasti Divín v okrese Lučenec, pri ceste pred vstupom na priehradu Ružiná, sa zlodej vlámal do riadne uzamknutého osobného auta Dacia Lodgy.