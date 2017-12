Zlodejov v galantskej reštaurácii prichytili priamo pri čine

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomas Doboš Foto: TASR/Tomas Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Galanta 28. decembra (TASR) - Galantskí policajti prichytili priamo na mieste činu dvoch zlodejov, ktorí sa v stredu (27.12.) vlámali krátko po polnoci do reštaurácie v Galante. Skrutkovačom vypáčili dvere, stihli si nabrať iba zopár vecí do tašiek, lebo do 30 sekúnd od nahlásenia ich mala v rukách hliadka, ktorá bola vyslaná na preverenie oznámenia.Ďalšie dve hliadky, ktoré prišli vzápätí, už len zabezpečili miesto činu.informovala vo štvrtok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová. Policajti ich obmedzili na osobnej slobode a predviedli na policajnú stanicu. V tzv. superrýchlom konaní ich obvinili z prečinu krádeže vlámaním spolupáchateľstvom a vzápätí sa bude rozhodovať o ich vine a treste.dodala Linkešová.