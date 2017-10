Zmena času ovplyvní jazdu niekoľkých nočných spojov. Ktoré to sú?

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. októbra (TASR) - Blížiaca sa zmena času v noci zo soboty 28. októbra na nedeľu 29. októbra ovplyvní jazdu niekoľkých vlakov štátneho dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a súkromného dopravcu RegioJet.V nedeľu 29. októbra dôjde totiž v skorých ranných hodinách k zmene letného času z 03.00 h na 02.00 h stredoeurópskeho času. "Zmena času ovplyvní jazdu troch nočných vlakov, ktoré vo vybraných staniciach zostanú stáť a po hodine budú pokračovať v ceste tak, aby do cieľa prišli už podľa stredoeurópskeho času," priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Konkrétne zmena zasiahne vlak EuroNight Bohemia, ktorý vyráža o 19.46 h z Humenného a smeruje do Prahy. Do stanice Čadca tak v nedeľu ráno príde o 1.59 h letného času, ale odíde až o 2.01 h stredoeurópskeho času.Podobne aj rýchlik Zemplín, ktorý o 21.54 h vyráža z Humenného, bude v stanici v Ružomberku stáť hodinu. Príde tam o 2.01 h letného času a vyrazí zo stanice až o 2.03 h stredoeurópskeho času s príchodom do Bratislavy o 6.05 h.V opačnom smere bude rýchlik Zemplín, ktorý vyráža z Bratislavy o 23.45 h, stáť v stanici Žilina, kam príde o 2.31 h letného času a odíde o 2.43 h stredoeurópskeho času. Vlak smeruje do Humenného s príchodom o 7.50 h.Zmena času zároveň ovplyvní aj dva vlakové a jeden autobusový spoj dopravcu RegioJet na trasách na alebo cez Slovensko.vymenoval hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.Všetky tieto spoje budú podľa jeho slov medzi 2.00 h a 3.00 h ráno čakať v určených staniciach a zastávkach tak, aby po 2.00 h odchádzali už podľa stredoeurópskeho času.Konkrétne zmena času zasiahne vlak z Prahy do Košíc, ktorý príde v nedeľu ráno do stanice v Žiline o 2.50 h letného času, v stanici bude stáť 71 minút, potom odíde o 3.01 h stredoeurópskeho času. Podobne aj vlak v opačnom smere z Košíc do Prahy príde do stanice Ostrava - Svinov o 2.34 h letného času, v stanici bude stáť 62 minút, potom odíde o 2.36 h stredoeurópskeho času.Zasiahnutý úpravou času bude aj autobusový spoj dopravcu na linke Budapešť - Bratislava - Praha, ktorý odchádza z Budapešti o 23.15 h. Bude mať prestávku v Bratislave, odkiaľ odíde o 2.15 h stredoeurópskeho času.