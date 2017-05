Zmena rozhodnutia: I. Matovič o časť februárového platu nepríde

Na snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. mája (TASR) - Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič napokon nepríde o polovicu februárového platu a paušálnych náhrad, čo mal byť trest za dve neospravedlnené absencie v jednom kalendárnom mesiaci. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) dnes zmenil svoje rozhodnutie, lebo Matovič podľa neho vzal ospravedlnenku z 1. februára späť.Výsledkom je, že Matovič má z 1. februára neospravedlnenú neúčasť na rokovaní od 09.00 do 11.40 h, nie celý deň, ako to bolo pôvodne. Predseda parlamentu preto zrušil svoje rozhodnutie, ktorým žiadal kancelára Daniela Guspana siahnuť Matovičovi na februárový plat.Predseda OĽaNO-NOVA pre TASR reagoval, že 1. februára dopoludnia mal na pôde parlamentu tlačovú konferenciu, na ktorej sa venoval kauze cien energií. Očakáva preto, že Danko do budúcna neospravedlní každého poslanca, ktorý bude mať počas zasadnutia pléna brífing.reagoval Matovič s tým, že poslanec má uznanú účasť na celom rokovacom dni, ak aspoň raz hlasuje, alebo sa zapíše do prezenčnej listiny, alebo aspoň raz vystúpi v pléne.Mandátový a imunitný výbor NR SR koncom marca odporučil Matovičovi stiahnuť ospravedlnenku z 1. februára. Líder Obyčajných totiž chýbal len v úvode rokovacieho dňa a na všetkých hlasovaniach sa zúčastnil. Predseda výboru Richard Raši (Smer-SD) dnes pre TASR zdôraznil, že šéf OĽaNO-NOVA postupoval inak." vysvetlil Raši.Danko Matovičovi celodennú ospravedlnenku v marci neuznal a v kombinácii s ďalšou absenciou chcel šéfovi Obyčajných siahnuť na polovicu platu. Matovič sa však obrátil na mandátový výbor a žiadal, aby Danko jeho ospravedlnenku akceptoval. Raši sa domnieva, že Matovič 1. februára ráno nechcel vystúpiť v spoločnosti poslancov ĽSNS, ktorí sa podobne ako on mali ospravedlniť za hanlivé výroky. "" vysvetlil ešte koncom marca Raši.Druhú absenciu za február mal Matovič v deň, keď bol zo sály vykázaný pre porušenie nového Rokovacieho poriadku NR SR. Dve absencie za kalendárny mesiac znamenajú, že poslanec príde o polovicu platu a paušálnych náhrad. Za štyri a viac absencií je sankcia celý plat a paušálne náhrady.