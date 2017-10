Zmena vo fungovaní lekární môže skončiť na Ústavnom súde SR

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 11. októbra (TASR) – Legislatívna zmena v zriaďovaní verejných lekární, ktorú pripravuje ministerstvo zdravotníctva, môže skončiť na Ústavnom súde (ÚS) SR. Pripravovanú novelu zákona o liekoch dnes kritizovali zástupcovia siete lekární Dr. Max, pod ktorú patrí 250 lekární, aj BENU, ktorá reprezentuje 60 lekární. Generálny riaditeľ Dr.Max na Slovensku Tomáš Slechan si myslí, že podanie na ÚS SR by mohlo byť úspešné.Návrh ministerstva podľa Slechana zásadne vstupuje do základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb.povedal Slechan.Vysvetlil, že zmena by sa dotkla všetkých lekární Dr. Max.doplnil. V Česku a Poľsku, kde sieť tiež pôsobí, podľa neho takéto pravidlá neplatia.Zástupcovia Dr. Max ako prevádzkovateľa najväčšej siete lekární na Slovensku sú presvedčení, že odbornosť v lekárňach je plne zabezpečená už v súčasnosti úpravou postavenia odborného zástupcu. Pripomínajú tiež, že nie je žiadna iná oblasť odborných služieb, kedy by sa zamestnanec spoločnosti musel nútene stať aj jej štatutárom na základe odborného výkonu funkcie.zhrnul Slechan.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje zmeny v zriaďovaní verejných lekární. Po novom ich už nebudú môcť viesť laici, lekárne budú zastupovať farmaceuti. Vyplýva to z novely zákona o liekoch, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V prípade fyzických osôb má ísť o farmaceutov so špecializáciou alebo päťročnou praxou. U právnických osôb má byť konajúcim štatutárnym orgánom človek s farmaceutickým vzdelaním.Na Slovensku je momentálne približne polovica verejných lekární ovládaná laikmi, ozrejmila Slovenská lekárnická komora (SleK). Lekáreň môže v súčasnosti zriadiť akákoľvek právnická osoba, no musí v nej mať stanoveného odborného zástupcu, teda lekárnika s praxou. Podľa nových podmienok ale lekáreň bude zastupovať práve farmaceut.Zmeny v prevádzkovaní lekární treba zabezpečiť do decembra budúceho roka. Návrhom sa ešte bude zaoberať vláda a parlament.