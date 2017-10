Zmena zákona o odpadoch má pomôcť malým podnikateľom

Ilustračné foto Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 3. októbra (TASR) - Odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov je cieľom návrhu novely zákona o odpadoch, ktorý dnes získal podporu koaličných členov Ústavnoprávneho výboru NR SR. Filozofia novej legislatívy - znečisťovateľ platí, ktorá sa začala vlani zavádzať do praxe, ostáva zachovaná. Zmeny by mali začať platiť od začiatku decembra, niektoré až od roku 2018 a 2023.Ministerstvo životného prostredia SR si od novely zákona sľubuje sprehľadnenie systému odpadov a zníženie administratívy, ktoré má pocítiť približne 2500 malých podnikateľov a živnostníkov. Tým, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov či neobalov, má odpadnúť povinnosť uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Po novom sa majú jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu o odpade a údaje ročne ohlasovať envirorezortu.Novela by tiež mala zaviesť sankcie pre OZV v prípade, že v obciach, s ktorými majú zmluvy, nezabezpečia nádoby na triedený zber. Niektoré obce sa podľa ministra Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) sťažovali, že im tam. Výrobcovia aj štát by zároveň mali vidieť do hospodárenia OZV. Ministerstvo v nich navrhuje zavedenie dozorného orgánu, v ktorom bude zastúpený štát a samotní výrobcovia.Zjednodušiť by sa mal aj zber odpadových pneumatík, ktoré často končia voľne pohodené v prírode. Staré pneumatiky sa budú zbierať v rámci spätného zberu bezplatne nielen u distribútorov alebo v servisoch, ale aj na zberných dvoroch alebo na iných určených miestach v obciach.