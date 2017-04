Zmenám znamienok treba venovať pozornosť, pripomínajú odborníci

Na snímke vyšetrovanie znamienok Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 28. apríla (TASR) – Kožní lekári aj tento rok pripomínajú ľuďom, aby venovali pozornosť svojim materským znamienkam či iným zmenám na koži a v prípade potreby včas navštívili ich ambulancie. Slovensko sa aj tento rok v máji už po 13. raz opäť zapojí do celoeurópskej preventívnej akcie Európsky deň melanómu. Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie nádory a nevyhýba sa ani mladým ľuďom.hovorí docent Dušan Buchvald z výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (SDVS).Počas celého kalendárneho roku 2016 bol v dermatovenerologických ambulanciách na Slovensku zaznamenaný významný nárast prejavov malignity, upozornila Gabriela Kolátorová, kožná lekárka z Bratislavy a vedecký sekretár SDVS.uviedla.Melanóm je zhubný nádor, ktorý vzniká malígnou premenou buniek kože tvoriacich pigment, približuje kožná lekárka Desana Borecká z Národného onkologického ústavu. Najčastejšie sa objavuje na koži, ale môže to byť aj v oku, na slizniciach či hocikde v tele.povedala. Celosvetovo má výskyt melanómu neustále stúpajúci trend.Známym rizikových faktorom je vystavenie ľudí ultrafialovému žiareniu. "vysvetlila Borecká. Pravidelné dovolenky pri mori tak zvyšujú riziko melanómu, rizikové sú podľa jej slov hlavne pobyty pri mori v zime.Vyššie riziko vzniku rakoviny majú aj ľudia, ktorí často vyhľadávajú soláriá. "Z hľadiska vážnych následkov nadmernej expozície UV žiareniu na zdravotný stav človeka Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) preradila zdroje solárií z kategórie pravdepodobne spôsobujúce rakovinu do kategórie spôsobujúce rakovinu," ozrejmila Borecká.