Zmeňme spolu piatok 13. na lepší deň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

S rakovinou sa vo svojom živote určite stretol takmer každý z nás, či už v rodine, medzi priateľmi alebo v práci. Rakovina si nevyberá, zasiahne nás nepripravených, bez ohľadu na vek, pohlavie či sociálny status. Náš život, ale aj život našich blízkych sa po oznámení onkologickej diagnózy radikálne zmení a naším jediným cieľom je vyliečiť sa. Okrem kvalitnej zdravotnej starostlivosti potrebujú onkologickí pacienti počas liečby, ale aj po nej, aj inú formu pomoci, a to psychosociálnu a finančnú. A práve tú im dokážeme aj vďaka každoročnej podpore verejnosti nielen počas Dňa narcisov, ale aj z asignácie 2% z daní, poskytovať už 28 rokov.Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov používame na realizáciu našich dlhoročných psychosociálnych projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Z výnosu Dňa narcisov pravidelne podporujeme aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. V neposlednom rade prispievame na nevyhnutné materiálne a prístrojové vybavenie nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne podporujeme i menšie občianske združenia či výskum v oblasti onkológie.Tento rok pripadol Deň narcisov na piatok trinásteho. Deň, ktorý si ľudia spájajú s množstvom povier a vnímajú ho ako nešťastný. No my tento rok môžeme spoločne zmeniť piatok trinásteho na lepší deň – na deň pomoci a podpory onkologických pacientov. 13. apríla opäť zaplavia celé Slovensko žlté kvietky narcisu a do ulíc vyjde takmer 16 000 dobrovoľníkov, ktorí budú ľuďom za dobrovoľný príspevok tento symbol podpory rozdávať. Pridajte sa aj vy, pripnite si narcis a darovaním ľubovoľného finančného príspevku môžete podporiť projekty určené na priamu pomoc onkologickým pacientom.Ak sa vám v piatok, 13. apríla, nepodarí stretnúť v uliciach dobrovoľníkov s narcismi, prispieť a podporiť zbierku Deň narcisov môžete aj zaslaním SMS na číslo 848 v hodnote 3 Eurá v sieti všetkých mobilných operátorov alebo zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu SK09 0900 0000 0054 5454 5454, a to v termíne od 3.4. do 20.4. Takisto môžete zbierku podporiť aj online platbou cez https://lpr.darujme.sk/2251/ alebo zakúpením virtuálneho narcisu cez Zľavu dňa, čo bude možné už tento piatok.Viac informácií o Dni narcisov nájdete na stránke www.dennarcisov.sk Liga proti rakovine vám ďakuje za podporu.