Zmeny na pohotovostiach znížia podľa Cigánikovej dostupnosť ošetrenia

Bratislava 6. septembra (TASR) - Novela zákona o zdravotnej starostlivosti zníži dostupnosť pacientov k zdravotnej starostlivosti. Myslí si to poslankyňa Národnej rady SR Jana Cigániková zo SaS, pričom sa odvoláva na zmeny týkajúce sa pohotovostí. Svoje výhrady predniesla v úvode druhého rokovacieho dňa 19. schôdze parlamentu takmer prázdnemu plénu.Cigániková poukázala na znižovanie počtu pohotovostí. Poslankyňa nerozumie ani rušeniu poplatkov. Nie je podľa nej pravda, že sa tak zabezpečí rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Upozornila na úplatky v zdravotníctve. Pýta sa, prečo si ľudia nemôžu priplatiť napríklad za objednanie sa na vyšetrenie na konkrétny čas.obrátila sa na ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) Cigániková.Minister Drucker chce novelou zákona o zdravotnej starostlivosti zvýšiť poplatky na pohotovostiach, v nemocniciach na desať eur. Má to odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Navrhuje aj vysoké sankcie pre lekárov za nepovolené vyberanie úhrad. K zmenám by malo dôjsť aj pri preventívnych prehliadkach. Po novom by sa mali rozšíriť u všeobecných lekárov a zubárov. Diskusiu k zmenám si v úvode dňa prišlo do pléna vypočuť približne 20 poslancov zo 150.Návrhy by dnes mali poslanci posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu. Rozhodovať budú aj o ďalších zmenách z Druckerovej dielne, ako aj o sérii návrhov ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), ktoré prerokovali ešte v utorok. Poslanci budú rokovať aj o ďalších návrhoch, ktoré majú na programe aktuálnej schôdze.