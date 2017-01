ZMENY: Poplatky za návštevu pohotovostí sa zvýšia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Poplatok za používanie ambulantných aj ústavných pohotovostí sa zvýši. V prípade nemocničných pohotovostí by mal vzrásť minimálne na päť eur a v ambulanciách na dve až tri eurá. Vyplýva to z dnešných vyjadrení šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD).Avizuje však, že zároveň by sa v oboch prípadoch mal rozšíriť zoznam osôb, ktoré by boli od poplatkov oslobodené. "" priblížil Drucker s tým, že by sa to mohlo týkať napríklad pacientov s úrazmi. Pohotovostný poplatok vo výške 1.99 eura sa momentálne platiť nemusí, ak je človek následne hospitalizovaný.Ministerstvo v súčasnosti pripravuje zmeny vo fungovaní ambulantných pohotovostí, tzv. Lekárskej službe prvej pomoci (LSPP), aj poplatkoch v zdravotníctve. Obe právne normy chce Drucker predložiť súčasne v najbližších dňoch. Predpokladá, že zmeny v samotnom fungovaní pohotovostí by pacienti mohli pocítiť na budúci rok. "" doplnil.Podľa plánov ministerstva ambulantných pohotovostí s nonstop službou na Slovensku ubudne. Drucker už na jeseň avizoval, že takéto pohotovosti by mali fungovať najmä v nemocniciach. Povolenia im má po novom vydávať rezort. Ostatná časť LSPP by sa ponechala ako doplnková s možnosťou kratšej prevádzky, povoľovali by ju vyššie územné celky.