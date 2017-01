Zmeny v distribučných poplatkoch nezvýšia cenu za plyn

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Zmeny v distribučných poplatkoch cenu za plyn nezvýšia. Uviedol to manažér externej komunikácie prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu na Slovensku spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., (SPP-D) Milan Vanga v reakcii na medializované informácie, ktoré sa týkali zmeny štruktúry tarifných pásiem odberateľov zemného plynu.Novou štruktúrou tarifných pásiem platnej od 1. januára 2017 podľa neho prišlo k zmenám pomeru fixnej a variabilnej zložky poplatku za distribúciu plynu, ktoré však negatívne neovplyvnia cenu dodaného plynu. V niektorých tarifách sa zvýšila fixná, ale zároveň poklesla variabilná zložka.Fixná zložka tarify závisí od tarifného pásma, ktoré je dané ročnou spotrebou plynu na konkrétnom odbernom mieste a variabilná zložka závisí od reálne spotrebovaného objemu plynu. Táto zmena nemá zásadný vplyv na cenu dodaného plynu pre domácnosti. Dôkazom je aj pokles priemerných nákladov za dodávku plynu pre domácnosti o 2,6 %, ktorý avizoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).Odberatelia plynu v kategóriách D1 a D2 predstavujú podľa Vangu až tri štvrtiny všetkých odberateľov zemného plynu na Slovensku. Týmto 1,1 milióna odberateľom, ktorí používajú zemný plyn na varenie a ohrev vody, poklesne poplatok za distribúciu približne o 4 % oproti minulému roku." priblížil Vanga.Podľa neho je potrebné zdôrazniť, že poplatok za distribúciu zemného plynu predstavuje iba približne 35 % z celkovej fakturovanej ceny za plyn, preto nemá zásadný vplyv na celkovú cenu dodaného plynu do domácností.Zmena pomeru fixnej a variabilnej zložky prináša odberateľom pozitíva v podobe zníženia vplyvu teplotných zmien na ich platby za spotrebovaný objem plynu. Pri nízkych vonkajších teplotách vzduchu v zimnom období je práve zmena pomeru fixného poplatku a variabilnej zložky pre odberateľov výhodná, pretože napriek ich zvýšenej spotrebe nebudú v konečnom súčte platiť vyššie poplatky. Už za prvých 17 dní tohto roka vďaka tejto zmene typickí odberatelia v kategóriách D3 a D4 zaplatia menej, akoby platili podľa predchádzajúcej štruktúry taríf.povedal Vanga.poznamenal.Spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., podľa neho záleží na korektnej komunikácii so zákazníkmi.dodal manažér externej komunikácie SPP - D.