Zmeny v HC Košice: Hlavným trénerom sa stal Jančuška

Peter Bartoš začínal s hokejom v rodnom Martine. V sezóne 1992/1993 krátko pôsobil v Dukle Trenčín a v martinskom klube zotrval do konca sezóny 1997/1998, keď sa ako 25-ročný upísal českému extraligistovi z Českých Budějovíc. V tom čase bol už pravidelný reprezentant SR. Na MS v Petrohrade roku 2000 sa bilanciou tri góly a jedna asistencia pričinil o prvú medailu (striebro) v histórii samostatného Slovenska. Úspešný výsledok pomohol do NHL viacerým hráčom zo strieborného tímu a Bartoš bol jedným z nich. Do slávnej súťaže sa dostal cez draft v roku 2000, keď jeho meno zaznelo až v 7. kole. O služby vtedy 27-ročného útočníka prejavil záujem nováčik NHL Minnesota Wild a Bartoš následne odohral po boku začínajúceho Mariána Gáboríka a skúseného obrancu Ľubomíra Sekeráša 13 zápasov, v ktorých strelil 4 góly a pridal 2 asistencie. Väčšiu časť sezóny však strávil na farme v Clevelande a tak sa po ďalšej účasti na MS rozhodol pre návrat do známeho prostredia. Za České Budějovice odohral tri kompletné sezóny a počas výlukou poznačeného ročníka 2004/2005 sa vrátil na Slovensko. Sezónu dohral vo farbách HKM Zvolen, v ktorého drese mal prvýkrát v kariére na dosah majstrovský titul. Sedemzápasovú finálovú sériu však Zvolenčania v zostave s Bartošom, Országhom, Zedníkom či Handzušom nezvládli a po rozhodujúcom zápase sa radoval Slovan. Po sezóne sa u Petra Bartoša zrodilo zásadné rozhodnutie, ktoré ho na dlhé roky pripútalo ku košickému klubu. Jeho dres obliekol prvýkrát v sezóne 2005/2006 a postupne sa v klube stal ikonou. Mal významný podiel na majstrovskom hetriku v rokoch 2009-2011, ďalší titul pridal v sezóne 2013/2014 a posledný v sezóne 2014/2015. V sezóne 2011/2012 pôsobil v poľskom Sanoku, ale po ročnej epizóde sa vrátil na východ Slovenska. V najvyššej slovenskej súťaži odohral celkovo 1024 zápasov, v ktorých strelil 335 gólov a pridal 438 asistencií (spolu 773 bodov).



Vizitka Milana Jančušku:



Milan Jančuška spojil s košickým klubom prevažnú časť svojej hráčskej kariéry. Po presedlaní na trénerskú dráhu sa v dvoch etapách objavil aj v trénerskom štábe košického A-mužstva. Najskôr v rokoch 1996-1999, neskôr aj v rokoch 2001-2004. Vo výlukou poznačenej sezóne 2004-2005 viedol francúzsky tím Clermont, následne sa vrátil na Slovensko v pozícii hlavného trénera Liptovského Mikuláša. V sezóne 2005/2006 pôsobil aj ako asistent pri slovenskom tíme hráčov do 20 rokov. Roky 2007-2012 strávil v Poľsku ako hlavný kormidelník tímov Podhale Novy Targ a KH Sanok. Po návrate na Slovensko krátko pôsobil v Žiline a počas troch sezón v rokoch 2012-2015 Hv Poprade. Do Žiliny sa vrátil pred sezónou 2016/2017 a "vlkov" doviedol k najlepšiemu umiestneniu po základnej časti v klubovej histórii. V následnej sedemzápasovej sérii vyradili Zvolen a neskôr poznačení únavou i zraneniami prehrali s Nitrou 0:4 na zápasy. Žilinčania však získali bronzové medaily, čo bol po majstrovskom titule z roku 2006 druhý najväčší úspech v klubovej histórii.

Košice 2. mája (TASR) - Krátko pred začiatkom letnej prípravy vyriešilo vedenie tipsportligového klubu HC Košice trénerskú otázku a predstavilo aj ďalšie personálne zmeny v klube. Hlavným trénerom A-mužstva HC Košice sa stal Milan Jančuška, v pozícii asistenta bude pôsobiť Jerguš Bača. Prezidentom klubu sa stal Július Lang, ktorý vo funkcii nahradil Juraja Mondíka. Klub predstavil novú trénerskú dvojicu na utorňajšej tlačovej konferencii, na ktorej zároveň útočník Peter Bartoš oznámil koniec kariéry a bude trénersky pôsobiť pri košickej mládeži.Milan Jančuška pôsobil v uplynulej sezóne v MsHK Žilina adoviedol k zisku bronzových medailí. O skúseného kormidelníka bol záujem aj pod Dubňom, ale napokon prišlo k dohode s košickým klubom. Obaja tréneri sa s HC Košice dohodli na ročnej spolupráci.uviedol nový kormidelník HC Košice. V pozícii asistenta Milana Jančušku bude pôsobiť Jerguš Bača.Košické A-mužstvo viedla až do konca základnej časti v sezóne 2016/2017 trénerská dvojica Rostislav Čada - Marcel Šimurda. Tri kolá pred koncom dlhodobej časti vedenie klubu odvolalo túto dvojicu a do konca sezóny viedli tím Miroslav Marcinko s Antonom Bartánusom. Košičania však pod ich vedením vypadli už vo štvrťfinále play off, keď nečakane podľahli MHC Martin 2:4 na zápasy. Košický klub tak po dlhých rokoch nedosiahol na medailu a druhýkrát v rade sa nedostal do finále. Milan Jančuška si uvedomuje, že návrat do čelných pozícií bude prioritou.uviedol Jančuška, ktorý zároveň priznal, že má záujem o dvoch hráčov z bronzového žilinského kádra.Košický tím začne s letnou prípravou v utorok 9. júna a prípravapotrvá osem týždňov. Jančuškovi zverenci vykorčuľujú prvýkrát na ľad 24. júla. V tom čase by už malo byť v tíme aj viacero nových tvárí.priznal Jančuška.Jednou z úloh novej trénerskej dvojice bude vštepiť A-mužstvu atraktívny herný prejav, ktorý zaplní tribúny Steel arény.poznamenal Jančuška.O zotrvanie skúseného trénera sa snažil aj žilinský klub. Generálny manažér MsHK Žilina Imre Valášek netajil záujem o predĺženie spolupráce, ale k tomu napokon nedošlo.poznamenal nový tréner HC Košice.Zároveň s oficiálnym oznámením novej trénerskej dvojice sa košický klub rozlúčil s útočníkom Petrom Bartošom, ktorý vo veku 43 rokov ukončil aktívnu kariéru.uviedol Bartoš, ktorý sa stane jedným z mládežníckych trénerov v HC Košice. Podľa generálneho manažéra HC Košice sa Peter Bartoš s kariérou rozlúči pred niektorým zo septembrových zápasov HC Košice. Bartoš odohral vo svojej poslednej sezóne celkovo 62 zápasov, v ktorých získal 22 kanadských bodov. Posledným zápasom jeho kariéry sa symbolicky stal šiesty duel semifinálovej série, v ktorom Košičania prehrali v Martine.povedal Bartoš.K personálnym zmenám došlo aj v manažmente klubu. Po tom, čo Juraj Mondík nedávno abdikoval na post prezidenta HC Košice sa tejto funkcie ujal Július Lang.poznamenal Lang.