Zmeny v liekovej politike zlepšeniu inovácií nepomôžu, tvrdí AIFP

Bratislava 22. júla (TASR) - Plánovaná zmena v liekovej politike podľa farmafiriem nevyrieši zlepšenie dostupnosti inovatívnych liekov pre slovenských pacientov tak, ako to očakáva ministerstvo zdravotníctva. Snahu mu však podľa Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) nemožno uprieť. Rezort nedávno predstavil novelu, ktorá má zmeniť podmienky preplácania liekov z verejného zdravotného poistenia.uviedla výkonná riaditeľka AIFP Katarína Slezáková. Verí, že s ministerstvom sa ešte podarí nájsť konsenzus.Výrobcovia sú podľa jej slov pripravení podieľať sa na sprístupnení inovatívnych liekov, a to formou dohôd o vstupe na trh so zdravotnými poisťovňami, prípadne so štátom, ktoré ministerstvo legislatívnou zmenou plánuje umožniť.povedala Slezáková.Dohody o vstupe inovatívnych produktov sa už dlhé roky používajú v európskych krajinách, napríklad v Británii, Švédsku, Fínsku či v Poľsku.skonštatovala Slezáková.Na margo plánovanej revízie liekov, na ktorú ide z verejného zdravotného poistenia najviac peňazí, poznamenala, že kritériá posudzovania liekov vo všeobecnosti nesmú byť čisto ekonomické a cenové.doplnila Slezáková.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) navrhuje zmeny v kategorizácii aj cenotvorbe liekov, ktoré priniesla reforma liekovej politiky exministra Ivana Uhliarika (KDH) z roku 2011. Drucker si od toho sľubuje lepšiu dostupnosť modernej liečby. Novelu zákona musí ešte prerokovať vláda aj parlament.