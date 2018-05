Zmeny v predstavenstve a dozornej rade poisťovne KOOPERATIVA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Zmeny vo vedení poisťovne zhodnotil Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA: „Trvalý úspech Vienna Insurance Group na Slovensku je úzko spojený s vedúcimi kvalitami a znalosťami členov predstavenstva. Preto vítam v našich radoch nové tváre a verím, že dokážu pomôcť posilniť pozíciu poisťovne KOOPERATIVA, ako jedného z najväčších hráčov na poisťovníckom trhu.“Dozornú radu z dôvodu intenzívnych príprav na integráciu spoločností v Českej republike opúšťa Ing. Martin Diviš, MBA, ktorého nahrádza Dkfm. Hans Raumauf. Novým členom Dozornej rady poisťovne sa aj v súvislosti s posilnením spolupráce v oblasti bankopoistenia stal Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne a.s..Novým členom predstavenstva sa stáva Mag. iur. Patrick Skyba, ktorý vyštudoval Právnickú fakultu Viedenskej univerzity, pričom v poisťovníctve pracuje už 17 rokov, z toho viac než 10 rokov na Slovensku. Patrick Skyba bol v období rokov 2002 – 2007 predseda predstavenstva Wiener Städtische Osiguranje v Srbsku. Od 1. júla sa stal členom predstavenstva Komunálnej poisťovne. V rokoch 2008 – 2009 zastával pozíciu člena rozšíreného vedenia poisťovne KOOPERATIVA. Skúsenosti s členstvom v dozornej rade, prezídiu či správnej rade získal tiež v spoločnostiach ako Slovexperta, s.r.o., Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava či GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. Oblasť zodpovednosti Mag. iur. Patricka Skybu sú Úseky neživotného poistenia a Zaistenia.Predstavenstvo dopĺňa aj Mgr. Blanka Hatalová, ktorá je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V poisťovníckom sektore pritom pracuje už 18 rokov. Blanka Hatalová pracovala v období rokov 1999 – 2011 v poisťovni Generali, kde zastávala viaceré pozície v oblasti poistenia osôb, ako aj miesto riaditeľky odboru správy poistenia osôb. Od roku 2011 pracuje pre skupinu Vienna Insurance Group ako členka predstavenstva a riaditeľka úseku poistenia osôb v Komunálnej poisťovni a zároveň ako riaditeľka úseku poistenia osôb v poisťovni KOOPERATIVA v rokoch 2011 – 2016. Okrem iného zodpovedá za oblasť životného poistenia a likvidáciu poistných udalostí v tejto oblasti.Pozíciu námestníka generálneho riaditeľa zároveň prepúšťa Kurt Ebner novému nástupcovi, ktorým sa, po jeho odchode do dôchodku, stáva Dr. Franz Kosyna. Ďalšou významnou zmenou v predstavenstve poisťovne KOOPERATIVA je prechod RNDr. Milana Fleischhackera do predstavenstva spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.Predstavenstvo spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group od 1.mája 2018 pôsobí v nasledovnom zložení:Ing Vladimír BAKEŠ (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)Dr. Franz KOSYNA (člen predstavenstva, námestník generálneho riaditeľa)Ing. Vladimír CHALUPKA (člen predstavenstva)Mgr. Zdeno GOSSÁNYI (člen predstavenstva)Ing. Viera KUBAŠOVÁ (členka predstavenstva)Mag. iur. Patrick SKYBA (člen predstavenstva)Mgr. Blanka HATALOVÁ (členka predstavenstva)