Zmeny v rezidentskom programe či obmedzenie amalgámu sú v 2. čítaní

Bratislava 11. mája (TASR) - Zmeny v rezidentskom programe či obmedzenie používania amalgámových plomb sú v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady SR tam totiž posunuli zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý má zmeny zaviesť.Zubári by podľa neho mali začať tento rok postupne obmedzovať používanie amalgámových plomb. Od prvého júla by ich nesmeli používať na ošetrenie mliečnych zubov, zubov tehotných či dojčiacich žien a zubov detí mladších ako 15 rokov. Niektorých prípadov by sa táto povinnosť týkať nemala.Obmedzenie používania amalgámu s obsahom ortuti v zubných ambulanciách vyplýva pre zubárov z nariadenia, ktoré schválil vlani europarlament. Takéto plomby by sa mali prestať používať do roku 2030. Zubný amalgám má byť totiž jedným z hlavných zdrojov znečistenia životného prostredia ortuťou.Zákon upravuje aj rezidentský program. Cez rezidentský program dopĺňa rezort zdravotníctva počty chýbajúcich lekárov, snaží sa ich dostať aj do menej atraktívnych oblastí. V priebehu tohto roka sa doň budú môcť zaradiť okrem všeobecných lekárov aj ďalšie špecializačné odbory – detskí psychiatri, odborníci na urgentnú medicínu a anestéziológovia.Po novom by si rezidenta ešte pred vstupom do programu uviedol samosprávny kraj, v ktorom bude po skončení štúdia pôsobiť. Ten mu následne pomôže pri hľadaní obvodu, v ktorom bude po ukončení rezidentského štúdia poskytovať zdravotnú starostlivosť. Každý rezident bude musieť v období siedmich rokov po skončení štúdia minimálne päť rokov pracovať ako lekár v špecializácii, ktorú vďaka programu získal.