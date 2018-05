Zmeny v štátnych sviatkoch prináša koalícia aj opozícia

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) počas zasadnutia vlády v Bratislave, 23. mája 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 26. mája (TASR) - Štátne sviatky a pamätné dni zaujali koalíciu aj opozíciu. Kým vládna koalícia prichádza na júnovú schôdzu s vládou schváleným jednorazovým štátnym sviatkom, OĽaNO a SaS chcú väčšie zmeny - výmeny štátnych sviatkov či nové pamätné dni. Opozícia už svoje návrhy v minulosti predkladala, ale dosiaľ neuspela.Vláda chce, aby tohtoročný 30. október bol štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. Deklaráciou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného Česko-slovenského štátu.SaS má trochu iný názor a nežiadajú jednorazový, ale riadny štátny sviatok. Konkrétne na 28. októbra.zdôrazňujú poslanci SaS a nezaradení. Tento dátum je v súčasnosti pamätným dňom.dodáva SaS.Liberáli ale nechcú rozširovať počet štátnych sviatkov. Preto navrhujú, aby sa 1. september – Deň Ústavy SR preradil zo štátnych sviatkov medzi pamätné dni. Odôvodňujú to tým, že prijatie ústavy priamo súvisí so vznikom samostatnej Slovenskej republiky a túto udalosť už slávime štátnym sviatkom 1. januára.Do pamätných dní chce zasiahnuť aj OĽaNO. Navrhuje zaradenie nových pamätných dní, ktoré by pripomínali okupáciu. Hnutie chce pamätný Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968, ktorý by bol 21. augusta. A tiež Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991, ktorý by bol 21. júna.vysvetľujú svoj zámer poslanci OĽaNO.