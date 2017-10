Zmeny v zákone o sociálnom poistení nezískali podporu

Simona Petrík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Nezaradení poslanci Simona Petrík a Jozef Mihál neuspeli vo štvrtok v parlamente s návrhom novely zákona o sociálnom poistení, ktorou chceli vyriešiť viaceré problémy z praxe pri poberaní materského.Jedným z cieľov návrhu zákona bolo upraviť nároky matiek na materské pri tzv. reťazových pôrodoch, teda ak majú druhé a ďalšie dieťa a to najmä v prípadoch, ak stratia zamestnanie v období po pôrode, resp. počas rodičovskej dovolenky. Zmeny sa mali dotknúť aj prípadov práceneschopnosti v rozhodujúcom období, napríklad počas rizikového tehotenstva, prípadov predčasného návratu do zamestnania, či zníženia pracovného úväzku.Poslanci navrhovali vypustiť zo zákona podmienku zákazu práce pre zamestnanca pri poberaní materského. V súčasnosti je totiž všeobecnou podmienkou nároku na nemocenské dávky zamestnanca, aby v zamestnaní v ktorom je nemocensky poistený, nemal príjem za prácu vykonávanú v období poskytovania dávky, ktorou je aj materské.“ zdôvodnil navrhované zmeny Mihál.V protiklade k tomu je podľa poslancov samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá môže naďalej podnikať, a to aj vtedy, keď poberá materské.priblížili poslanci.Jednou z ďalších zmien, ktorú mala novela priniesť je, aby si otec mohol uplatniť nárok na materské aj v prípadoch, kedy matka poberá materské na druhé dieťa.Poslanci navrhovali aj zmenu výpočtu materského, ktorá sa mala vypočítať z príjmu zamestnankyne dosiahnutého pred úpravou na kratší pracovný čas, ak je to pre zamestnankyňu výhodnejšie. Tiež navrhovali, aby predpokladaný denný vymeriavací základ pri druhom dieťati nesmel byť nižší ako denný vymeriavací základ pri prvom dieťati.vysvetlil Mihál.