Zmeny vo vysokom školstve musia najprv presvedčiť mladých, tvrdí ŠRVŠ

Ilustračná snímka.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Zmeny vo vysokom školstve musia najprv presvedčiť mladých. Tvrdia to zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Počas Konventu akademických senátov zasadli v pondelok (23.4.) do parlamentných lavíc, aby prediskutovali aktuálne témy súvisiace s reformou vysokých škôl.tvrdia zástupcovia ŠRVŠ. Potrebné spoločenské zmeny by podľa nich mali načrtnúť posun politickej paradigmy v prospech školstva. Zástupcovia ŠRVŠ privítali zhodu naprieč politickým spektrom na tom, že Slovensko dokáže udržať spoločenský a ekonomický rast, len ak naše vysoké školy ponúknu kvalitné, dostupné a moderné vzdelávanie zamerané na potreby mladých ľudí.uvádza ŠRVŠ.Študenti diskutovali o budúcnosti systému zabezpečovania kvality aj v súvislosti s novým zákonom, ktorý vláda schválila. Novinkou je aj participácia študentov na procese zabezpečovania kvality.dodala ŠRVŠ.Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania zavádza úplne nový systém akreditácie v oblasti vysokoškolského štúdia, ktorý po novom bude zastrešovať samostatná verejnoprávna Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.uviedol rezort školstva. Zmeny sa týkajú zjednodušenia obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov uchádzačmi zo zahraničia či zrušenia doterajšieho procesu komplexných akreditácií činností vysokých škôl a s tým spojeného začleňovania vysokých škôl. Zavádza sa tiež nový systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokej školy založený na britskom modeli Research Excellence Framework.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje zaviesť aj nový typ študijného programu, ide o interdisciplinárne štúdiá. Tento typ bakalárskeho študijného programu umožňuje vysokým školám novú formu organizácie štúdia, na druhej strane ponúkne študentom možnosť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní.