Zmiernenie úsporných opatrení v Grécku môže vyjsť draho, varujú Nemci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

/Atény 22. decembra (TASR) - Ak by veritelia dovolili Grécku zmierniť úsporné opatrenia, mohlo by ich to vyjsť draho, upozornilo nemecké ministerstvo financií.Ak by Grécko v najbližších rokoch hospodárilo s primárnym prebytkom len 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto 3,5 % HDP, finančné potreby krajiny by v strednodobom horizonte stúpli o 100 miliárd eur.Dnes na to v rozpočtovom výbore spolkového snemu (Bundestag) upozornil tajomník nemeckého ministerstva financií Jens Spahn. Predtým o tom informoval týždenník Spiegel. Zvýšené finančné potreby by samozrejme museli pokryť veritelia.uviedol Spahn.Primárny prebytok je rozpočtový prebytok bez započítania nákladov na obsluhu dlhu. Krajiny eurozóny už niekoľko mesiacov vedú spor s Medzinárodným menovým fondom (MMF) o gréckych úsporných opatreniach. Vďaka úsporám, ktoré požadujú krajiny eurozóny, by Atény mali od roku 2018 dosahovať ročne primárny prebytok na úrovni 3,5 % HDP.Ministri financií eurozóny v máji vyhlásili, že Grécko musí v strednodobom horizonte dosahovať primárne prebytky vo výške 3,5 % HDP. MMF považuje tento cieľ za ekonomicky nezmyselný a nedosiahnuteľný. Fond namiesto toho požaduje realistickejší cieľ a zmiernenie úspor a primárny prebytok na úrovni 1,5 % HDP. MMF okrem toho požaduje urýchlené zníženie dlhovej záťaže Grécka.