Zmiznutý trajekt v Tichom oceáne viezol 88 ľudí, medzi nimi 22 žiakov

Sydney 1. februára (TASR) - Spolu 22 žiakov cestovalo v trajekte, ktorý sa 18. januára stratil vo vodách v oblasti ostrovného štátu Kiribati. Oznámili to v stredu úrady z tejto ostrovnej krajiny.Sedemnásťmetrový katamarán, ktorý prepravuje ľudí po 21 obývaných ostrovoch Kiribati, bol vyhlásený za nezvestný krátko po vyplávaní z ostrova Nonouti. Plavba dlhá 240 kilometrov mu mala trvať dva dni.Úrady z ostrova Nonouti v stredu zverejnili údaje o nezvestných pasažieroch, ktoré zostavili s rodinami hľadaných cestujúcich. V trajekte sa viezlo 88 osôb - 45 mužov a 43 žien. Medzi nimi bolo aj 22 žiakov, ktorí sa z tohto ostrova s 2000 obyvateľmi vydali na cestu do školy na atole Tarawa.V nedeľu sa novozélandským záchranárom podarilo nájsť prvých sedem ľudí spoločne so 14-ročným dievčaťom. Zachránení uviedli, že trajekt sa potopil krátko po vyplývaní a oni boli bez pitnej vody unášaní v drobnom člne štyri dni.Podľa miestnych médií trajekt nemal núdzové záchranné vybavenie ani lokalizačný maják. Na plavidle zvanom Butiraoi tiež krátko pred vyplávaním opravovali turbínový hriadeľ, čo mohlo prispieť k problémom pri plavbe.Bývalý prezident Kiribati Anote Tong povedal austrálskej stanici ABC, že vláde trvalo príliš dlho, kým zavolala na Fidži a Nový Zéland a požiadala ich o pomoc pri pátraní.