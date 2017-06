Zmluva: Čína a Kanada nebudú proti sebe kyberneticky útočiť

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Ottawa 26. júna (TASR) - Čína a Kanada podpísali dohodu, že nebudú podporovať vzájomnú obchodnú špionáž. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s tým, že zmluvu uzavreli ešte 22. júna počas rokovaní kanadského bezpečnostného poradcu Daniela Jeana s predstaviteľom čínskej komunistickej strany Wang Jung-čchingom.Podľa tejto dohody nebudú obe krajiny proti sebe uskutočňovať štátom financované kybernetické útoky, ktorých cieľom by bola krádež obchodného tajomstva či iných dôverných podnikateľských informácií.uviedol nemenovaný vládny úradník v rozhovore pre kanadské noviny Globe and Mail, ktoré informáciu o dohode zverejnili ako prvé.Niektoré krajiny vrátane USA už dlhšie obdobie obviňujú čínsku vládu, že sponzoruje hackerské útoky na firmy, aby tak získala informácie o citlivých zahraničných technológiach. Čína tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že ona sama je terčom takýchto útokov.Čína podpísala so Spojenými štátmi podobnú dohodu v roku 2015. Zákon o kybernetickej bezpečnosti začal platiť v Číne v júni. Veľa svetových technologických firiem však tento zákon kritizuje pre jeho nejasnosť.