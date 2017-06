Zmluva TSK, mesta a SAD môže byť základom integrovanej dopravy

Richard Rybníček Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 21. júna (TASR) – Služby mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne budú čiastočne zabezpečovať aj spoje prímestskej autobusovej dopravy. Vyplýva to zo zmluvy o spolupráci medzi mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Trenčín, ktorej znenie na dnešnom zasadnutí schválili poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.Prímestskú autobusovú dopravu v TSK i mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Trenčín. Na základe rokovaní majú TSK a SAD Trenčín záujem uzatvoriť s mestom Trenčín zmluvu o spolupráci za účelom zabezpečenia pravidelnej autobusovej prepravy na území mesta Trenčín aj spojmi prímestskej dopravy.Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka cieľom uzatvorenia zmluvy je zvýšenie podielu verejnej dopravy, eliminovanie dopravných zápch v meste, zníženie potreby budovania ďalších parkovísk najmä v centre, vytvorenie prijateľnej alternatívy pre občanov s efektívnejším využívaním verejných financií, zvýhodnenie, zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou. Zámerom je tiež skoordinovanie nadväznosti liniek prímestskej a mestskej dopravy, zabezpečenie ekonomicky únosného cestovného pre všetky skupiny obyvateľstva a ekonomickejšie zhodnotenie kapacít s hospodárnejším financovaním.doplnil primátor.V praxi by podľa neho mala spolupráca fungovať tak, že ak si cestujúci kúpi v autobuse prímestskej dopravy jednosmerný cestovný lístok len na území mesta Trenčín, uhradí cestovné podľa platného cenníka tarify MHD Trenčín, a to bez ohľadu na spôsob úhrady - v hotovosti, dopravnou kartou, krajskou kartou multiCard, alebo časový predplatný lístok, s výnimkou úhrady základného jednorazového cestovného lístka zakúpeného v hotovosti u vodiča, pri ktorom sa uplatní cestovné podľa platného cenníka tarify prímestskej dopravy. Pre cestujúcich bude platiť prepravný poriadok platný v prímestskej doprave.Zmluva o spolupráci bude uzatvorená na dobu určitú, do platnosti vstúpi už 1. júla tohto roku a jej platnosť je do 31. 8. 2022. Pred týmto termínom ju možno ukončiť výpoveďou zo strany TSK alebo mesta aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac.