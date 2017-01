Zmluvu o vyplácaní dôchodku z 2. piliera podpísalo 535 spotrebiteľov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 19. januára (TASR) - V priebehu roka 2016 požiadalo o vyplácanie dôchodku z 2. piliera spolu 904 sporiteľov, z toho bolo 544 mužov a 360 žien. V porovnaní s rokom 2015, kedy o dôchodok z 2. piliera požiadalo 871 sporiteľov, sa záujem o vyplácanie dôchodku zásadne nezvýšil.Od 1. januára 2015, kedy sa začali vyplácať dôchodky z 2. piliera, do konca roka 2016 uzatvorilo 535 sporiteľov zmluvu o poistení dôchodku so životnou poisťovňou, na základe ktorej sa vypláca doživotný dôchodok, z toho 293 občanov tak urobilo v roku 2016. Popri doživotnom dôchodku poberá 66 sporiteľov aj programový výber a 11 sporiteľov dočasný dôchodok. Títo sporitelia mohli časť nasporenej sumy príspevkov vyčerpať jednorazovým výberom.Počet sporiteľov, ktorým životné poisťovne neponúkli z dôvodu nízkej nasporenej sumy doživotný dôchodok a platí pre nich tzv. režim malej nasporenej sumy, je 171. Týmto sporiteľom bude ich dôchodková správcovská spoločnosť (počet sporiteľov 99) alebo poistiteľ (počet sporiteľov 72) vyplácať mesačne sumu 12,60 eura až do vyčerpania nasporenej sumy.Niektorí zo žiadateľov majú ešte čas na rozhodnutie, či si vyberú z platných ponúk. Iní žiadatelia ponuky odmietli. Ak sa sporiteľ, ktorý dosiahol dôchodkový vek, po podaní žiadosti o dôchodok z 2. piliera nerozhodne pre žiadnu z aktuálnych ponúk dôchodkov, môže oň požiadať aj kedykoľvek neskôr.