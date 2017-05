ZMOS: Hlavnou prioritou je financovanie samospráv

Na snímke zľava výkonný riaditeľ Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milan Muška, podpredseda ZMOS Ľubomír Lörincz, predseda ZMOS Michal Sýkora, podpredseda ZMOS Štefan Bieľak, výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány počas tlačovej konferencie ZMOS k téme Výsledkov rokovania 28. snemu ZMOS 18. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 18. mája (TASR) - Hlavnou prioritou je financovanie samospráv, teda udržanie finančnej stability a súčasného modelu. Vyhlásil to dnes podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Štefan Bieľak na tlačovej konferencii v Bratislave, v rámci ktorej predstavitelia združenia informovali o záveroch dvojdňového rokovania 28. snemu.konštatoval podpredseda, pričom zdôvodnil, že ide o to, aby sa samotná suma neznižovala rôznymi opatreniami, akými sú daňové bonusy či úľavy.V otázke školstva podľa neho nejde iba o problém samotných platov, ale školstva ako systému.zdôraznil Bieľak. Zároveň však dodal, že združenie je ochotné finančne prispieť, ale v rozsahu, ktorý garantovala vláda.Problém je však podľa neho v tom, že odborové organizácie idú nad rámec toho.dodal.Zákon o obecnom zriadení označil predseda združenia Michal Sýkora za prioritný.uviedol.V tejto oblasti sa chcú predstavitelia združenia zamerať na otázku nefungovania obcí, ktoré nemajú zvolené orgány, vyprecizovanie si kompetencií medzi starostom a zastupiteľstvom, na potrebu vstupu do kompetencií obcí, pokiaľ ide o prijímanie všeobecne záväzných nariadení, na otázka počtu poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a ich odmeňovania, kde by bolo podľa združenia potrebné redukovať hornú hranicu odmien a na otázku zodpovednosti poslancov za ich rozhodovanie.V rámci ďalších priorít spomenul Bieľak i problém majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami miest a obcí a európske fondy, pri ktorých si predstavitelia ZMOS-u uvedomujú, že sa čerpá veľmi málo financií a procesy sú pomalé, zdĺhavé a komplikované.uzavrel Bieľak.