ZMOS pripraví analýzu lokálnej ekonomiky

Bratislava 30. mája (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce v druhej polovici tohto roka pripraviť analýzu súčasnej lokálnej hospodárskej politiky. Zistenia a výstupy by mali poukázať na potenciál a možnosti rozvoja regionálnej ekonomiky.informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, pričom poukázal na to, že súčasťou analýzy bude aj oblasť legislatívnych nástrojov pre podporu regiónov.Štúdia sa zameria i na možnosti spolupráce samospráv pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností prostredníctvom komunálnych podnikov. Kaliňák v tejto súvislosti poukázal na to, že hoci sú komunálne podniky považované za klasické firmy, orientujú sa výlučne na zabezpečovanie verejných služiebupozornil Kaliňák.Zámery pripravovanej analýzy vychádzajú aj z priorít, ktoré boli sformulované na májovom sneme ZMOS-u v Bratislave.priblížil avizovaný zámer výkonný podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány.ZMOS od výsledkov analýzy očakáva zadefinovanie oblastí na podporu komunálneho podnikania, pričom poznatky využije v aktívnej účasti na príprave koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky.