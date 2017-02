ZMOS: Zmena platov v školstve má byť k 1. januáru, nie v počas roka

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Štrbské Pleso 8. februára (TASR) – Pokiaľ má dôjsť k zmene platov v školstve v pôsobnosti miest a obcí, zmeny je potrebné robiť vždy k 1. januáru, nie v priebehu roka. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii po dvojdňovom rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách jeho predseda Michal Sýkora. Podľa jeho slov sa dominantnou témou rokovania stalo školstvo a jeho aktuálna situácia s dôrazom na odmeňovanie spojená so stanoviskom k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ako aj celoslovenský problém súvisiaci s energiami.Na utorkovom (7.2.)rokovaní sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.uviedol Sýkora. Podľa slov výkonného podpredsedu ZMOS-u Jozefa Turčányho s ministrom začali rokovať o témach, ktoré budú trápiť Slovensko aj v budúcnosti.uviedol Turčány. Ako ďalej doplnil, ide napríklad o počty detí, stratifikáciu siete škôl a školských zariadení, aby aj do budúcnosti vedeli, o koľko je potrebné zvýšiť platy.povedal Turčány s tým, že pre ZMOS je neprijateľné, aby sa zvyšovali platy učiteľov v priebehu roka.podotkol. Sýkora doplnil, že ZMOS bude podporovať požiadavky, ktoré boli vyrokované k 1. januáru. Ako uviedol Turčány, z podielových daní malo byť v roku 2015 pridelených školstvu v pôsobnosti samospráv 587 miliónov eur, pričom táto suma bola vyššia o 226 miliónov eur. Sýkora uviedol, že zvyšovanie platov by bolo vhodné nielen v školstve, ale napríklad aj v sociálnej oblasti.Rada ZMOS neobišla ani celoslovenský problém súvisiaci s energiami.priblížil výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška. Zároveň doplnil, ZMOS chce byť pri rokovaniach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví súvisiacich s nastavením parametrov.podotkol. V tejto súvislosti dali odporúčania mestám a obciam, aby posúdili stav svojich energetických zariadení a v spolupráci s dodávateľmi energie hľadali riešenia vedúce k optimalizácii spotreby. Ako doplnil Muška, tento krok podporilo aj Ministerstvo hospodárstva SR.podotkol Sýkora.Prerokovali aj stretnutia so Slovenským pozemkovým fondom. Podpredseda ZMOS Štefan Bieľak uviedol, že ide najmä o problém s nevysporiadanými pozemkami.povedal Bieľak. Slovenský pozemkový fond vie bezodplatne previesť na obec alebo mesto pozemok, ak je v ich vlastníctve. Počas zasadnutia členovia venovali pozornosť aj príprave Národného akčného plánu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017–2020. Sýkora zároveň uviedol, že 22. februára sa na Štrbskom Plese uskutoční konferencia ZMOS-u venovaná Smart city.