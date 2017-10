Zmrzlináreň venuje novú príchuť zmrzliny na pomoc sýrskym utečencom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saratoga Springs 10. októbra (TASR) - Zmrzlináreň v meste Saratoga Springs v americkom štáte New York sa rozhodla venovať novú príchuť zmrzliny sýrskym utečencom a časť zisku darovať na úsilie pomôcť im.Zmrzlináreň Adirondack v Saratoga Springs oznámila, že inšpiráciou pre novú príchuť sa stali obľúbené sýrske koláčiky nazývané maamúl - sladké pečivo z krehkého cesta, ktoré býva plnené datľami, orechmi či figami. Denník New York Times napísal, že konkrétne v tejto zmrzline sa bude spájať chuť datlí a vlašských orechov.Nápisy po celej, približne pollitrovej nádobe zmrzliny s novou príchuťou vyzývajú na svornosť a je na nej aj slovov angličtine, arabčine a hebrejčine. Zároveň sa na obale nachádza nápisDenník uviedol, že 50 percent zisku z každej tejto nádoby pôjde humanitárnej organizácii Medzinárodný záchranný výbor (IRC), na jej činnosť zameranú na pomoc sýrskym utečencom.Nádoby so zmrzlinou s novou príchuťou už dostať v mnohých obchodoch v USA a na internete, informovala dnes agentúra AP.