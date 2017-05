Značka UNESCO môže byť prínosom pre cestovný ruch

Bardejov, Dom Sv. Egídia, ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. mája (TASR) – Využitie značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu s cieľom získať zdroje na efektívnu ochranu lokalít svetového dedičstva a zároveň posilniť ekonomický rozvoj smerujúci k vyrovnávaniu životnej úrovne v regiónoch. To je téma konferencie, ktorá sa v piatok (5.5.) koná v Bardejovských kúpeľoch.Konferencia je otváracím podujatím projektu UNESCO Svetové dedičstvo a udržateľný cestovný ruch, ktorý sa má implementovať na Slovensku." uviedla stála delegátka SR pri UNESCO v Paríži Klára Novotná.," uviedla Novotná.Bardejovská konferencia by sa preto mala venovať základným pilierom programu, ktorými sú podpora domácich a zahraničných investícií do rozvoja cestovného ruchu, prepojenie cestovného ruchu na lokálnych dodávateľov tovarov a služieb, investícia do vzdelania o národných a svetových pamiatkach a budovanie kapacít v turistickom sektore.Na konferencii sa okrem zástupcov predstaviteľov zainteresovaných ústredných štátnych orgánov zúčastní aj riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO Mechtild Rossler i medzinárodní experti na udržateľný turizmus. "" informovala Novotná.K téme sa budú vyjadrovať i predstavitelia geoparkov a biosférických rezervácií a taktiež odborných inštitúcií zameraných na ochranu historického a kultúrneho dedičstva. Jedna z panelových diskusií sa zameria priamo na rozvoj Karpatského euroregiónu, do ktorého patrí východné Slovensko.Na konferenciu by mali podľa Novotnej nadväzovať aktivity priamo v konkrétnych lokalitách. "informovala Novotná. Ďalší mikroprojekt sa bude týkať okolia Rožňavy, kde sa ráta s využitím potenciálu jaskyne Domica, jednej z jaskýň Slovenského krasu." uviedla stále delegátka SR pri UNESCO.Konferencia sa začína v piatok o 09.00 h, jej priebeh možno sledovať prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.