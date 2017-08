Značka už nie je rozhodujúca, pri výbere jazdenky hrajú dôležitú úlohu iné parametre

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

„Ešte na konci minulého storočia zostávali vodiči verní svojej značke takmer rovnako neochvejne ako napríklad futbalovému klubu. Tí najvernejší zakladali fankluby alebo sa stávali ich členmi a nedokázali si ani predstaviť, že by bol na kapote ich vozidla iný znak, než na aký sú zvyknutí. U slovenských vodičov sa to z historických dôvodov dnes týka snáď už len značky Škoda alebo niektorých športových a luxusných vozidiel. Inak sa už doba úplne zmenila – citový vzťah ku konkrétnej značke mizne a zákazníci sa rozhodujú oveľa pragmatickejšie,“ uviedla generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová. „Do značnej miery je však strata lojality aj dôsledkom prechodu na iný typ karosérie, dnes najčastejšie SUV,“ dodala.Aby si mohli vyskúšať vozidlo, ktoré im skutočne vyhovuje, ponúka najväčší predajca ojazdených vozidiel v strednej Európe zákazníkom možnosť takmer neobmedzených testovacích jázd, a to vo všetkých svojich pobočkách. „Snažíme sa zákazníkom pri výbere podať skutočne účinnú pomocnú ruku a okrem detailného poradenstva im ponúkame aj možnosť, aby si vozidlo prakticky a skutočne poriadne vyskúšali. Po dohode s naším pracovníkom si môžu zvoliť trasu, dobu jazdy aj vzdialenosť, v ničom ich neobmedzujeme. Naším cieľom je, aby si vybrali vozidlo, ktoré im bude po všetkých stránkach vyhovovať a budú s ním dlhodobo spokojní,“ pokračuje Topolová.Testovacie jazdy generálna riaditeľka AAA AUTO odporúča aj konzervatívnejším vodičom, ktorí o zmene značky zatiaľ nikdy neuvažovali. Aj presvedčení fanúšikovia jedinej ‚správnej‘ značky totiž môžu byť prekvapení, keď zistia, že im napríklad mäkší alebo naopak tvrdší podvozok modelu inej značky nakoniec vyhovuje viac. To isté sa môže týkať ergonómie, výbavy vozidla alebo celkového komfortu pri jazde. „A keď už budú testovať, môžu si napríklad vodiči dieselov vyskúšať to, ako sa pri jazde správa vozidlo s benzínovým motorom. Najrôznejšie značky, karosérie, motorizácie, prevodovky – záujemcovia o automobil majú skutočne z čoho vyberať a čo skúšať, a to všetko na jednom mieste a bezplatne. Nič nám neurobí väčšiu radosť, ako keď im nejaký model skutočne sadne a vďaka testovacej jazde nájdu svoje ideálne vozidlo,“ uzatvára Topolová.