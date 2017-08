Značka Vitis sprístupnila vína zo svojho archívu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 2. augusta 2017 (WBN/PR) - Po mnohoročnom zrení sa na trh dostáva osem vybraných tichých vín značky Vitis. Viaceré z nich sú typické pre Malokarpatskú oblasť, ktorá predstavuje skutočnú klenotnicu vinárstva na Slovensku.Značka Vitis sprístupnila vína z vlastného archívu, ktorý historicky siaha do druhej polovice minulého storočia. Milovníci kvalitných vín si ich na svoj stôl alebo do privátnych vinoték budú môcť kúpiť aj cez internetový obchod - www.hubertonline.sk . Špeciálna ponuka ôsmich tichých vín Vitis zahŕňa napríklad vzácny odkaz našich otcov Tramín červený z roku 1983, rokmi zrenia skrotený Alibernet 2003 či najušľachtilejšieho predstaviteľa červených vín Cabernet Sauvignon z ročníka na prelome tisícročia.Viaceré vína z ponuky sú typické pre Malokarpatskú vinohradnícku oblasť, ktorá predstavuje skutočnú klenotnicu vinárstva na Slovensku. Za všetky aspoň jemné a svieže Silvánske zelené (kabinet 2002), plný, harmonický a ovocný Rizling rýnsky s prívlastkom (výber z hrozna 2003), klasické Veltlínske zelené (1984) či Frankovka modrá (2002), ktorá sa do archívu dostala podobne ako iné vína z ponuky až po niekoľkoročnom zrení vo veľkých dubových sudoch.Archivácia vína v poslednom čase opäť získava na popularite. Kupujúci o nich čoraz viac začínajú uvažovať nielen ako o vzácnej možnosti, ako obohatiť sviatočné príležitosti, no aj ako o investícii. Napokon investovanie do špičkových vín sa v čase krízy odporúčalo ako istejší spôsob zhodnotenia peňazí, než bolo v tom čase investovanie napríklad do zlata. Investície do vín z archívu sa tak radia k iným alternatívnym investíciám, ako sú napríklad investície do umenia, či automobilov. Napríklad, ak niekto vlastní vhodnú pivnicu, kde si môže dovoliť uskladniť (a nechať ďalej zhodnotiť) niekoľko tisíc fliaš, vždy napríklad po sto, dvesto kusoch z vydarených ročníkov.Archivácia vína je jednou z možností ako nahliadnuť do minulosti. „Každá fľaša a víno v archíve je ako kniha, ak čítame a poznáme jazyk, ktorým nás oslovuje. Môžeme zhodnotiť kvalitu daného ročníka, či bolo viac dažďa, slnka, kedy a ako bol urobený zber a mnoho iných, pre odborníka zaujímavých informácií,“ hovorí hlavný technológ značky Vitis Juraj Slováček. Nemenej dôležitý je prístup samotného vinára, jeho skúsenosti a citlivý postup od zberu vína až k samotnej archivácii.