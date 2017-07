Značka Volkswagen sa po 17 rokoch vracia na iránsky trh

VW, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. júla (TASR) - Autá značky Volkswagen sa po vyše 17 rokoch vrátia na iránsky trh. Najväčšia európska automobilka VW to uviedla dnes s tým, že autá rovnomennej značky by sa v Iráne mali začať predávať na budúci mesiac.Volkswagen oznámil, že uzatvoril dohodu so svojím iránskym partnerom Mammut Khodro na dovoz vozidiel Volkswagen Tiguan a Volkswagen Passat. Mammut Khodro už do Iránu autá od skupiny VW dováža, ide však o nákladné autá značky Scania. Spočiatku budú vozidlá značky VW predávať ôsmi predajcovia, pričom firma sa v prvej fáze zameria na oblasť okolo hlavného mesta Teherán.Irán s približne 80 miliónmi obyvateľov je pre Volkswagen, ktorý zápasí s dôsledkami emisného škandálu, ideálnym trhom na zabezpečenie si ďalšieho rastu. Nemecká automobilka nie je prvou firmou, ktorá sa po zrušení sankcií proti Iránu, pôvodne uvalených na krajinu pre jej sporný jadrový program, vracia späť. Kontrakty v Iráne podpísali výrobcovia lietadiel Boeing a Airbus, či najnovšie francúzska ropná spoločnosť Total.Z automobiliek ako prvá sa do Iránu vrátila PSA Group, ktorá minulý rok oznámila uzatvorenie dohody o spoločnom podniku na výrobu a predaj áut Citroën v Iráne. Následne kontrakt na výstavbu závodu v Iráne podpísal konkurenčný Renault.