Známa humoristka, glosátorka a moderátorka Elena Vacvalová jubiluje

Na archívnej snímke Elena Vacvalová. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hnúšťa-Likier/Bratislava 15. januára (TASR) – Populárna humoristka, glosátorka a moderátorka Elena (Eňa) Vacvalová, známa zo zábavných relácií ako Čo dokáže ulica, Aj múdry schybí, Dereš, Sedem s. r. o. a Zlaté časy má v pondelok 15. januára 60 rokov. Spolu s Oliverom Andrásym vstúpila do brandže zabávačov, televízni diváci si dvojicu zamilovali najmä v ére skrytej kamery.Elena Vacvalová sa narodila v učiteľskej rodine 15. januára 1958 v Hnúšti-Likieri (okres Tisovec). Na strednej škole hrala basketbal za Sláviu, venovala sa aj športovej streľbe a bola taktiež aktívnou hádzanárkou. Účinkovala v školskom divadle, tvorila pre školský časopis a rozhlas. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - odbor televízna žurnalistika. Po ukončení školy pracovala v časopise Kamarát. Jej profesionálne začiatky siahajú do obdobia, keď sa pripravovali zábavné relácie v Slovenskom rozhlase. V redakcii zábavy vtedy pracovali aj ostrieľaní divadelníci ako Stanislav Štepka i Milan Markovič, ktorý ju do humoristickej brandže zaúčal.Zmysel pre humor považuje zabávačka za dar, ktorý obdarovaným pomáha prežiť život akosi ľahšie, s väčším nadhľadom a gráciou.Možnosť objaviť sa na televíznej obrazovke dostala humoristka od verejnoprávnej televízie, kde tvorila nerozlučnú dvojicu s humoristom Oliverom Andrásym v relácii Čo dokáže ulica. Spolu s kolegami v nej nachytávali nič netušiacich ľudí skrytou kamerou.Ďalším úspešným projektom bol Dereš, ktorý bol založený na komentároch vždy prísediacej trojice glosátorov a spovedaní vrcholných predstaviteľov politiky na pomyselnom dereši.Humoristka nahradila Roba Beňa v kresle moderátora relácie 7EDEM s r. o., ktorá sa po prevzatí inou komerčnou televíziou premenovala na Sedem. Vacvalová tu spoločne so šiestimi známymi osobnosťami glosovala témy predchádzajúceho týždňa. Relácia zaznamenala opäť divácky úspech a na obrazovkách dvoch televízií na Slovensku sa objavovala viac ako desať rokov.Divákov pritiahla k obrazovkám aj ďalšia televízna novinka s názvom Aj múdry schybí. V súčasnosti reláciu uvádza nová moderátorská dvojica Milan "Junior" Zimnýkoval a Marcel Forgáč.Po roku 2012 sa humoristka a glosátorka rozhodla stiahnuť z televíznych obrazoviekuviedla v rozhovore Vacvalová.V mladosti mala aj herecké ambície, tie sa však naplnili až v jej zrelom veku vo filme Andílek na nervy, ktorý sa dostal do českých kín v roku 2015. Do projektu si ju vyhliadol sám režisér Juraj Šajmovič ml. a úlohu v ňom jej ponúkol bez konkurzu. Oslovila ho údajne typologicky, videl ju vystupovať v jednej z relácií.Aktuálnym projektom humoristky je televízna relácia Zlaté časy, kde podľa nej ide predovšetkým o vzácnu možnosť nazrieť do úžasného a bohatého archívu Slovenskej televízie a popri tom si zaspomínať a trošku si aj zavtipkovať. Stálym hosťom relácie je slovenský herec a humorista Milan Lasica.Elena Vacvalová je aj milovníčka zvierat, zúčastnila sa kampane organizácie Sloboda zvierat. Sama sa stará o svojich domácich miláčikov - psa a 3 mačky. Roky sa snaží o vybudovanie parkovej formy cintorína pre zvieratá v Bratislave. So svojím druhým manželom Jurajom a dcérou Elenou z prvého manželstva žije v Bratislave. Svoj voľný čas rada trávi v záhradke, ktorá je pre ňu priestorom pre aktivitu aj relax. Práve v prírode dokáže dokonale vypnúť a načerpať životodarnú energiu.