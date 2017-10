Známa kritička maltskej vlády zahynula pri výbuchu svojho auta

Auto blogerky Daphne Caruanovej Galiziovej po výbuchu. Foto: TASRP Foto: TASRP

Daphne Caruana Galizia believed killed in Bidnija car blast https://t.co/Aezv7e5ntZ pic.twitter.com/JJ4N5HEeK1 — Times of Malta (@TheTimesofMalta) October 16, 2017

Valletta 16. októbra (TASR) - Popredná maltská blogerka Daphne Caruanová Galiziová, ktorá obviňovala tamojšiu vládu z korupcie, zahynula dnes po tom, ako jej automobil explodoval. K incidentu došlo v meste Bidnija, kde 53-ročná novinárka žila so svojím manželom a synom, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.Tragickú udalosť potvrdil i maltský premiér Joseph Muscat. Vo vyhlásení útok odsúdil a označil ho za ""Každý vie, že bola mojou ostrou kritičkou - po stránke politickej i osobnej, ale tento barbarský čin sa nedá žiadnym spôsobom ospravedlniť," uviedol Muscat, ktorý zdôraznil, že na Malte má každý slobodu slova.Polícia pre denník Times of Malta uviedla, že pozostatky nájdené v zhorenom vozidle patria Caruanovej Galiziovej. Podľa svedkov išlo o veľmi silný výbuch, ktorý idúci automobil rozmetal na niekoľko desiatok metrov. Podľa štátnej televízie blogerka iba pred 15 dňami podala na políciu hlásenie, že sa jej vyhrážajú neznáme osoby.Caruanová Galiziová vyvolala rozruch, keď publikovala článok, v ktorom tvrdila, že určitá spoločnosť zmienená v tzv. panamských dokumentoch patrí Muscatovej manželke. Premiér však toto tvrdenie označil za lož.Maltská vláda sa dostala do spojitosti s uvedeným škandálom už pred daným Galiziovej článkom. Obvinenia sa týkali ministra energetiky Konrada Mizziho a šéfa Muscatovho kabinetu Keitha Schembriho. Tí si mali v Paname vytvoriť vlastné tajné spoločnosti, z ktorých im plynuli ilegálne zisky.