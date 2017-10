Známe sú prvé mená domácich účastníkov majstrovstiev v krose

Na snímke Martin Pupiš Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Cabaj-Čápor 30. októbra (TASR) – Slovensko by mali reprezentovať na domácich 24. majstrovstvá Európy v krose v Šamoríne Jozef Urban v kategórii mužov, Ľubomíra Maníková v kategórii žien a v spoločnej súťaži juniorov/dorastencov Jakub Kopiar a junioriek/dorasteniek Alexandra Zavadská. Štvorica si vybojovala miestenky v nedeľňajších prvých kvalifikačných pretekoch v Cabaj-Čápore. Šampionát sa uskutoční v športovom komplexe x-bionic® sphere 10. decembra 2017.Tridsaťjedenročný Urban z TJ Obal servis Košice, štvornásobný vicemajster SR v krose, vyhral súťaž mužov na 9,6 km za 32:40 min s náskokom 29 sekúnd pred klubovým kolegom, majstrom SR 2011 Jaroslavom Szabom. Tretí finišoval časom 33:14 min víťaz posledných troch slovenských šampionátov Peter Ďurec (2014 - 2016). Urban sa môže tešiť na svoje štvrté krosové ME, v minulosti štartoval v Belehrade 2013, Samokove 2014 a Chii 2016.povedal v tlačovej správe šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš.V kvalifikačných pretekoch žien na 7,2 km triumfovala 31-ročná Ľubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica), v tomto roku bronzová na M-SR vonku na 1500 a 10.000 m. Vybojovala si svoju druhú účasť na ME v krose, premiéru mala v roku 2014 v bulharskom Samokove (55.). Druhá bola o 12 sekúnd Jana Martinská (MAC Redox Lučenec), tretia finišovala úradujúca majsterka SR v krose Lucia Janečková (BMSC Bratislava). "informoval šéftréner.Druhé kvalifikačné preteky sa uskutočnia v nedeľu 19. novembra v dejisku ME v Šamoríne, po nich bude – s výnimkou štafety – známe aj zloženie slovenského družstva na decembrovom európskom šampionáte. Na ME sa na M-SR pokúsi kvalifikovať aj 11. najlepší triatlonista na OH 2016 v Riu Richard Varga. SAZ počíta na ME 2017 v Šamoríne v 5 zo 6 individuálnych kategórií s účasťou troch bežcov, iba u mužov do 23 rokov by mal štartovať len jediný slovenský zástupca. Predbežne sa prihlásilo 590 bežcov z 38 krajín. Píše sa v tlačovej správe organizátorov.