Známe tváre vyzbierali pre choré deti skoro 13 000 eur

Z podujatia hromadný štart Misie 06. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 8. júna (TASR) – Takmer 50 známych osobnostní sa v stredu (7.6.) zmenilo na cyklokuriérov. Do bratislavských ulíc vyrazili na bicykloch, aby v rámci charitatívneho podujatia MISIA 06 cez doručené certifikáty získali čo najviac peňazí na pomoc chorým deťom. Spoločne sa im podarilo vyzbierať sumu 12.788 eur, ktoré poputujú na pomoc deviatim vybraným deťom z celého Slovenska. Medzi prijímateľmi pomoci patria deti zväčša s diagnózou detskej mozgovej obrny (DMO), Westovým syndrómom, cystickou fibrózou a ťažkou formou krátkozrakosti. TASR o tom informovala PR konzultantka projektu Katarína Poláčková.Známe osobnosti sa zapojili do charitatívneho podujatia MISIA 06 už šiestykrát. Ambasádor projektu Nikita Slovák pri tejto príležitosti vyjadril vďaku ako kuriérom, tak aj ľuďom, ktorí finančne prispeli. "Jedným za odhodlanie a ochotu dať do placu svoju tvár a do nôh pár desiatok kilometrov na bicykli, tým druhým vôbec za vôľu zodvihnúť telefón a prispieť tak naozaj na dobrú vec. To nie je samozrejmosť. Dnes sme vyzbieranou sumou vytvorili nový rekord MISIE," povedal Slovák.Svojho známeho cyklokuriéra s certifikátom v hodnote 10 alebo 50 eur si ľudia v Bratislave mohli objednať do práce alebo priamo domov. V prípade, že sa niekto rozhodol pre certifikát s vyššou hodnotou, mohol si vybrať svoju celebritu, ktorá mu ho prinesie osobne.Charitatívny projekt MISIA vznikol v susednom Česku. Jej autormi sú českí herci a režiséri Petr Forman a Zděnek Svěrák a majiteľ kuriérskej spoločnosti David Voverka, ktorí sa inšpirovali českým filmom Vratné láhve. Oni požiadali Nikitu Slováka, aby projekt šíril aj na Slovensku. Za doterajších šesť ročníkov sa na Slovensku podarilo vyzbierať viac ako 60.000 eur.