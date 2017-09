Známy český herec Jan Tříska zomrel

Bratislava 25. septembra (Teraz.sk) - Zomrel český herec známy z filmu Obecná škola Jan Tříska. Informuje o tom portál iDnes.cz.



"Je to, bohužiaľ, pravda," potvrdil pre iDNES.cz jeho mladší herecký kolega Jiří Mádl, s ktorým mal Tříska onedlho nakrúcať nový film s názvom Na střeše.

Po páde do Vltavy bol vo vážnom stave

Hral v Starcoch na chmelu aj v Larry Flyntovi

Český herec Jan Tříska sa nachádzal vo vážnom stave v nemocnici. Podľa českého servera Blesk.cz je Tříska mužom, ktorý v sobotu 23. septembra spadol v Prahe z Karlovho mosta do Vltavy. Z vody ho vytiahla dvojica z neďalekej výletnej lode.Herec sa nachádzal na anesteziologicko-resustitačnom oddelení v pražskej Vojenskej nemocnici v Střešoviciach.Vážne zranenie významného českého herca potvrdila PR manažérka pripravovaného filmu Na střeše Uljana Donátová a dodala, že nakrúcanie nateraz v dôsledku Třískovho zranenia odložili.Záchranári zasahovali v sobotu pod Karlovým mostom v prípade muža, ktorý spadol do Vltavy. Za vtedy ešte neznámym 80-ročným mužom skočila do vody dvojica z výletnej lode, ktorá sa náhodou plavila okolo."Tento pár vytiahol na palubu človeka bez známok života. Podľa mojich informácií sa na palube nachádzal zdravotník v čase svojho osobného voľna. Ešte pred príchodom našich ľudí sa podarilo mužovi obnoviť srdečnú činnosť," povedala v sobotu pre spravodajský server Novinky.cz hovorkyňa záchranárov v Prahe Jana Poštová.



Český divadelný a filmový herec Jan Tříska po podpise Charty 77 emigroval do Spojených štátov amerických (USA). Po zmene režimu v bývalom Československu v roku 1989 začal opätovne spolupracovať s českými filmármi.



Jan Tříska sa narodil 4. novembra 1936 v Prahe, v rodnom meste vyštudoval Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) a ihneď sa stal najmladším členom činohry pražského Národného divadla. Z Národného divadla odišiel do pražského Divadla za branou a po jeho zrušení sa stal členom Městských divadel pražských. Okrem divadelných sa mu naskytli aj pekné filmové príležitosti, hral napríklad vo filmoch Starci na chmelu (1964), Radúz a Mahulena (1970), Na samotě u lesa (1976) alebo v seriáli F.L. Věk (1971). Vďaka talentu a mimoriadnej usilovnosti sa po niekoľkých rokoch presadil ako herec aj po emigrácii v USA. V malej úlohe účinkoval napríklad vo filme režiséra Miloša Formana Ragtime (1981) alebo Lid versus Larry Flynt (The People vs. Larry Flynt, 1996).

Po Nežnej revolúcii v roku 1989 nakrúcal aj v Českej republike a na Slovensku. Mimoriadnemu úspechu sa teší jeho postava učiteľa v českom filme Obecní škola (1991), Igor Hnízdo sa stal pojmom. Film si vyslúžil nomináciu na Oscara za najlepší cudzojazyčný film, v roku 2003 získal podobnú nomináciu česko-slovenský koprodukčný film Želary, v ktorom Jan Tříska stvárnil drsného sedliaka.



V lete 2002 sa Jan Tříska predstavil v tragédii Kráľ Lear v rámci Letných shakespearovských slávností, v jednej zo scén dokonca v Adamovom rúchu. Za túto úlohu mu udelili v roku 2003 Cenu Alfréda Radoka za najlepší mužský herecký výkon.



V pozoruhodnom česko-slovenskom filozofickom horore Jana Švankmajera Šílení (2005) o tenkej hranici medzi bláznovstvom a normálnosťou sa Janovi Třískovi ušla postava markíza de Sade a na Slovensku za ňu získal ocenenie Slnko v sieti. V roku 2008 stvárnil hlavnú úlohu v hre svojho priateľa, bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla Odcházení. V roku 2011 účinkoval v českom trileri Hranaři. V roku 2014 si zahral v českom televíznom filme zo súčasnosti Piknik.



V marci 2015 mal v USA dopravnú nehodu, z ktorej síce vyviazol bez vážnejších zranení, ale bol nútený zrušiť chystané divadelné vystúpenia v Prahe.