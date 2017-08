Znásilnené dievča, ktorému súd zamietol interrupciu, porodilo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 17. augusta (TASR) - Desaťročné dievča v Indii, ktoré bolo znásilnené, ale indický najvyšší súd zamietol žiadosť jeho rodičov o umelé prerušenie tehotenstva, dnes porodilo.Neplnoleté dievča a jej dcérka sú obe v poriadku, nachádzajú sa v štátnej nemocnici v severoindickom meste Čandígarh. Informoval o tom Dasari Haríš, predseda komisie, ktorá bola zriadená na to, aby dohliadala na liečbu a starostlivosť o dievča.povedal predseda komisie do telefónu z Čandígarhu.Dievčinu údajne znásilňoval niekoľko mesiacov jej strýko. Zločin vyšiel najavo, keď dievča minulý mesiac odviezli do nemocnice, pretože sa sťažovalo na bolesti brucha. V nemocnici zistili, že dievča je vyše 20 mesiacov tehotné. Polícia krátko nato zatkla jeho strýka.Indické zákony zakazujú ukončenie tehotenstva lekárskym zákrokom po 20 týždni s výnimkou prípadov, keď je ohrozený život matky. Právnici sa v mene rodičov dievčaťa obrátili na indický najvyšší súd, ale sudcovia odmietli ich žiadosť o udelenie výnimky.