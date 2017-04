ZNÁSILNENIE ONLINE: Švédsko odsúdených migrantov nevyhostí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 25. apríla (TASR) - Súd vo švédskom meste Uppsala dnes vyniesol rozsudky nad trojicou mladých mužov, z ktorých dvaja prišli do krajiny ako neplnoletí z Afganistanu. Poslal ich do väzenia za januárové znásilnenie Švédky, ktoré vysielali v priamom prenose na Facebooku. Prokuratúra však v záverečnom zhrnutí obžaloby upustila od svojej pôvodnej požiadavky, aby boli obaja Afganci v prípade odsúdenia deportovaní do vlasti.Mladší, v súčasnosti 18-ročný muž, dostal vzhľadom na svoj vek zredukovaný jednoročný nepodmienečný trest, zatiaľ čo jeho 21-ročný kamarát nepodmienečný trest v trvaní dva roky a štyri mesiace. Súd v treste zohľadnil aj jeho menšie drogové delikty.Obaja tvrdili, že s nimi Švédka, s ktorou sa v noci stretli v Uppsale, mala sexuálny styk dobrovoľne. Súd sa s tým však nestotožnil. Obžaloba podľa neho preukázala, že žena bola v dôsledku vysokého stupňa intoxikácie alkoholom a drogamipovedal sudca Nils Palbrant.Tretí muž - 24-ročný Švéd - dostal šesťmesačný nepodmienečný trest za spolupáchateľstvo pri znásilnení, ktorému nezabránil, a za urážku napadnutej ženy. Znásilnenie totiž zaznamenával svojím mobilným telefónom, pričom obeti nadával.Súd tiež rozhodol, že trojica spáchala trestný čin s priťažujúcimi okolnosťami, keďže záznam znásilnenia vzbudil vo Švédsku i zahraničí pozornosť a spôsobil žene veľkú ujmu.Polícia zatkla trojicu po upozornení, ktoré dostala 22. januára. Súd súčasne nariadil trojici mužov zaplatiť obeti, ktorej identita nebola zverejnená, odškodnenie vo výške 330.000 švédskych korún.Obžaloba počas procesu uviedla, že dostala od Facebooku celý záznam napadnutia ženy. V prípade svedčilo aj niekoľko svedkov, ktorí prenos v rámci uzatvorenej skupiny videli.Väčšina procesu bola neverejná. Odsúdená trojica obvinenia zo znásilnenia odmietla.