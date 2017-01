Znečistené ovzdušie môže podráždiť oči či sliznice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Smogové situácie, ktoré sa v posledných dňoch zaznamenali na viacerých oblastiach Slovenska, môžu spôsobiť podráždenie očí, slizníc nosa a hrdla či vyvolávať kašeľ a pocit tlaku na hrudi. U alergikov môžu vyvolať astmatický záchvat. U ľudí s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy môžu zhoršiť zdravotný stav. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.vysvetľuje docentka Kvetoslava Koppová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivých meteorologických podmienok. Najčastejšie ide o inverzné situácie, kedy vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, je prakticky nepohyblivá a všetky znečisťujúce látky, vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov vozidiel, zostávajú v dolnej vrstve ovzdušia, v dýchacej zóne človeka. Dochádza tak k prekračovaniu maximálnych prípustných hodnôt znečisťujúcich látok.Zimný smog býva podľa odborníkov ÚVZ SR výraznejší najmä z dôvodu, že ide o vykurovaciu sezónu so zvýšeným prísunom emisií z vykurovania do ovzdušia. Takýto smog obsahuje okrem oxidov dusíka a oxidov síry najmä prachové častice. Zo zdravotného hľadiska sú najvýznamnejšie jemné častice PM10, ktoré pri vdychovaní prenikajú až do dolných dýchacích ciest a čiastočne môžu prenikať cez pľúcne skliepky až do krvi.V takýchto obdobiach odporúčajú odborníci obmedziť športovanie a nadmerné aktivity vonku, obmedziť vetranie v interiéroch, skrátiť celkovú doby pobytu vonku, vyvarovať sa iných aktivít znečisťujúcich ovzdušie v dýchacej zóne ako fajčenie či prášenie.