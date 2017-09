Znenie školskej reformy malo byť známe v auguste, termín sa posunie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Predstavenie dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, ktorý má určiť smerovanie slovenského školstva, sa posunie. Pôvodne mala byť konečné podoba dokumentu zverejnená do konca augusta. Ministerstvo hovorí, že aj pre situáciu v rezorte školstva sa tento proces o niekoľko dní posunie.uviedol pre TASR rezort školstva. Doterajší minister Peter Plavčan (nom. SNS) po kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie abdikoval koncom augusta na svoju funkciu.zdôraznilo ministerstvo. Experti, ktorí ho pripravovali, vyhodnotili podľa rezortu všetkých cca 4000 podnetov. Momentálne ešte zapracovávajú do materiálu tie, ktoré akceptovali ako opodstatnené.O dokumente bude rokovať aj vládny kabinet a parlament.dodal rezort školstva.Dokument sa bude venovať napríklad zmenám v predškolskom vzdelávaní, práci učiteľa, regionálnom a vysokom školstve. Ďalšie zmeny sa týkajú napríklad predškolského vzdelávania, hodnotenia žiakov či zmien pri akreditácii vysokých škôl. Kvalitnejšia by podľa autorov reformy mala byť aj príprava budúcich učiteľov. Zvýšiť by sa mala aj podpora pre učiteľov vo forme asistentov tak, aby sa pedagógovia mohli venovať iba učeniu.Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko predstavilo ministerstvo školstva 15. marca. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom.