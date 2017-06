Zneužitie dominantného postavenia: EÚ dala Google rekordnú pokutu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. júna (TASR) - Európska komisia dnes uviedla, že udelila spoločnosti Google rekordnú pokutu vo výške 2,42 miliardy eur za zneužitie dominantného postavenia na trhu.Komisia spresnila, že podľa jej zistení poskytoval vyhľadávač Google nezákonnú výhodu svojej vlastnej službe porovnávania cien s názvom Google Product a zároveň spôsobil, že konkurenčné služby porovnávania cien mali v jej výsledkoch vyhľadávania cielene nižšie umiestnenie.Postup spoločnosti Google podľa exekutívy EÚ potláčal hospodársku súťaž na trhoch porovnávania cien založenú na kvalite výrobkov, v dôsledku čoho prišli európski spotrebitelia o možnosť skutočnej slobodnej voľby.Spoločnosť Google má teraz 90 dní na to, aby tieto praktiky ukončila a aby sa zdržala akéhokoľvek opatrenia, ktoré by malo rovnaký alebo podobný cieľ, alebo účinok. V opačnom prípade bude musieť uhradiť penále až do výšky 5 % priemerného denného celosvetového obratu spoločnosti Alphabet, ktorá je materskou spoločnosťou Google.Komisia zároveň spoločnosti Google prikazuje, aby dodržiavala zásadu, a to poskytovať rovnaké zaobchádzanie konkurenčným službám porovnávania cien, aké poskytuje svojej vlastnej službe.Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová pred novinármi zdôraznila, že spoločnosť Google vyvinula mnoho inovatívnych produktov a služieb, ktoré zmenili naše životy, avšak v rámci stratégie, ktorú spoločnosť uplatňovala na služby porovnávania cien, nešlo len o pritiahnutie zákazníkov vďaka lepším produktom, než sú produkty jej rivalov.zdôraznila Vestagerová.Komisárka dodala, že Google ostatným spoločnostiam zabránil súťažiť na základe kvality výrobkov a inovovať a európskych spotrebiteľov ukrátil o možnosť skutočne využívať slobodnú voľbu služieb a všetky výhody inovácie.Pokuta vo výške 2.424.495.000 eur, ktorú eurokomisia udelila, bola vypočítaná na základe výšky príjmov, ktoré spoločnosť Google získala zo svojej služby porovnávania cien v 31 krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).