Zníženie napätia medzi USA a Čínou zvýšilo ceny ropy

Singapur 21. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok zaznamenali rast, pričom cena ropy Brent vzrástla nad 79 USD za barel (159 litrov) po tom, ako USA oznámili, že. Hrozba obchodnej vojny sa tak v súčasnosti zmiernila.Americký minister financií Steven Mnuchin po skončení dvojdňových rozhovorov s čínskymi predstaviteľmi vo Washingtone povedal, že. Dodal, že budú pracovať na širšej obchodnej dohode a počas tohto obdobia nové dovozné clá neuplatnia.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom vzrástla do 8.22 h SELČ o 62 centov na 79,13 USD (67,17 eura) za barel. Minulý týždeň sa cena Brentu nakrátko dostala nad 80 USD/barel, prvýkrát od novembra 2014.V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou sa výrazne zvýšila aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Do 8.22 h SELČ dosiahla 71,81 USD/barel, čo znamená rast o 53 centov.Podľa niektorých analytikov je však na trhu stále dostatok ropy na vykrytie dopytu napriek obmedzovaniu produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých ďalších producentov na čele s Ruskom, problémom s ťažbou vo Venezuele či hrozbe amerických sankcií voči Iránu.uviedol v súvislosti s vývojom na trhu Greg McKenna zo spoločnosti AxiTrader. Podobne aj šéf ropnej spoločnosti BP Bob Dudley pre agentúru Reuters povedal, že počíta so zvýšením dodávok americkej bridlicovej ropy a nevylučuje ani prípadné opätovné zvýšenie vývozu zo štátov OPEC po tom, ako cena Brentu minulý týždeň prekonala 80 USD za barel.