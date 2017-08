Zo siedmeho poschodia londýnskej burzy vypadol muž

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. augusta (TASR) - Zamestnanec londýnskej burzy zahynul v utorok po tom, ako vypadol z balkóna na siedmom poschodí svojho pracoviska ležiaceho v centre londýnskej finančnej štvrte.uviedla podľa agentúry Reuters londýnska polícia, ktorá incident prešetruje. Záchranná služba muža po príchode na miesto vyhlásila za mŕtveho.Správu potvrdilo aj vedenie londýnskej burzy. To uviedlo, že jeden zo zamestnancov spadol v utorok ráno z balkóna na jednom z horných poschodí, v dôsledku čoho zomrel.Britský denník The Sun informoval, že muž dopadol do vestibulu budovy londýnskej burzy London Stock Exchange, ležiacej na námestí Paternoster Square neďaleko Katedrály svätého Pavla.História londýnskej burzy, ktorá patrí medzi najstaršie na svete, sa datuje až do roku 1698, priblížila agentúra Reuters.